День національної єдності в Грузії. Фото: facebook.com/GeorgianGovernment

Щороку 9 квітня грузини згадують жертви жорстокого розгону мирного антирадянського мітингу в центрі Тбілісі. Військовослужбовці СРСР застосували проти беззбройних людей кийки, саперні лопатки та отруйні речовини.

Про це інформує Главком.

Операція з придушення демонстрації розпочалася близько 4 ранку 9 квітня 1989 року. Військовослужбовці СРСР застосували проти беззбройних людей кийки, саперні лопатки та отруйні речовини. Загинув 21 демонстрант, більшість із них — молоді жінки. Близько 200 осіб було госпіталізовано, тисячі звернулися до лікувальних закладів у наступні дні.

Насильство, застосоване солдатами радянської армії, згуртувало прихильників суверенітету. Почався процес консолідації грузинського суспільства навколо ідеї національної незалежності та відновлення державності.

9 квітня 1991 року, рівно через два роки після трагічних подій у Тбілісі, був прийнятий Акт про відновлення незалежності країни. Ця дата стала днем ​​пам'яті загиблих та днем ​​національної єдності.

Нагадаємо, що Міхеїл Саакашвілі визнав, що його стан критичний, він умирає — на радість володимиру путіну. Після смерті Саакашвілі в Грузії може розпочатися хаос.