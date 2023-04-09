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Сьогодні в Грузії відзначають День національної єдності та пам'яті загиблих за батьківщину

9 квітня 2023 17:23
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
День національної єдності в Грузії. Фото: facebook.com/GeorgianGovernment
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Щороку 9 квітня грузини згадують жертви жорстокого розгону мирного антирадянського мітингу в центрі Тбілісі. Військовослужбовці СРСР застосували проти беззбройних людей кийки, саперні лопатки та отруйні речовини.

Про це інформує Главком.

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Операція з придушення демонстрації розпочалася близько 4 ранку 9 квітня 1989 року. Військовослужбовці СРСР застосували проти беззбройних людей кийки, саперні лопатки та отруйні речовини. Загинув 21 демонстрант, більшість із них — молоді жінки. Близько 200 осіб було госпіталізовано, тисячі звернулися до лікувальних закладів у наступні дні.

Насильство, застосоване солдатами радянської армії, згуртувало прихильників суверенітету. Почався процес консолідації грузинського суспільства навколо ідеї національної незалежності та відновлення державності.

9 квітня 1991 року, рівно через два роки після трагічних подій у Тбілісі, був прийнятий Акт про відновлення незалежності країни. Ця дата стала днем ​​пам'яті загиблих та днем ​​національної єдності.

Нагадаємо, що Міхеїл Саакашвілі визнав, що його стан критичний, він умирає — на радість володимиру путіну. Після смерті Саакашвілі в Грузії може розпочатися хаос.

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