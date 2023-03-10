Какая будет погода 10 марта — прогноз от Укргидрометцентра

Сегодня в Украине будет тепло, но возможны осадки, — синоптики
Сегодня, 10 марта, в Украине будет по-настоящему весенняя погода. Столбики термометров кое-где поднимутся до 17°С тепла, но возможен небольшой дождь.
Об этом сообщили в Укргидрометцентре.
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Какая будет погода
Так, в большинстве регионах будет облачно с прояснениями. Ночью в Украине, а днем в восточных, юго-восточных областях, а также в Закарпатье и Волыни будет небольшой дождь. На севере даже с мокрым снегом. Ветер будет преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.
Даже ночью температура воздуха будет плюс — от 2 до 7°С тепла. Однако на севере страны столбики могут опуститься от 2°С тепла до 3°С мороза.
Днем прогнозируется 8-13°С тепла. Но в южной части, в Закарпатье и Прикарпатье воздух прогреется до 17°С тепла. В северных областях будет 4-9°С тепла.
Погода в Киевской области
10 марта в Киевской области облачно, но с прояснениями. Ночью синоптики прогнозируют небольшой дождь и мокрый снег, но днем без осадков. Скорость северо-западного ветра составит 5-10 м/с.
Температура по области ночью от 2°С тепла до 3°С мороза, днем 4-9°С тепла;
в Киеве ночью около 0°С, днем — 6-8°С тепла.
Снеголавинная опасность
А вот в Карпатах предупреждают о снеголавинной опасности третьего уровня. Возможен даже сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных естественных средних и больших лавин. Людей просят воздержаться от походов на высокогорье.
Напомним, ранее мы писали, каким знакам зодиака повезет в эти выходные.