Якою буде погода 10 березня — прогноз від Укргідрометцентру

Вночі та вдень температура буде "плюсовою"

Сьогодні, 10 березня, в Україні буде по справжньому весняна погода. Стовпчики термометрів подекуди піднімуться до 17°С тепла, але можливий невеличкий дощ.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Якою буде погода

Так, у більшості регіонах буде хмарно з проясненнями. Вночі в Україні, а вдень у східних, південно-східних областях, а також на Закарпатті та Волині буде невеликий дощ. На півночі — навіть з мокрим снігом. Вітер буде переважно південно-західний, 5-10 м/с.

Навіть вночі температура повітря буде "плюс" — від 2 до 7°С. Однак на півночі країни стовпчики можуть опуститися від 2°С тепла до 3°С морозу.

Вдень прогнозують 8-13°С тепла. Але у південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті повітря прогріється аж до 17°С тепла. У північних областях буде 4-9°С тепла.

Погода на Київщині

10 березня у Київській області буде хмарно, але з проясненнями. Вночі синоптики прогнозують невеликий дощ та мокрий сніг, але вдень без опадів. Швидкість північно-західного вітру буде 5-10 м/с.

Температура по області вночі від 2°С тепла до 3°С морозу, вдень 4-9°С тепла; у Києві вночі близько 0°, вдень — 6-8°С тепла.

Сніголавинна небезпека

А ось в Карпатах попереджають про сніголавинну небезпеку третього рівня. Можливе навіть сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин. Людей просять утриматись від походів на високогір'я.

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