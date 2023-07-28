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Сегодня отмечаем День Украинской Государственности: суть праздника и поздравления

28 июля 2023 04:45
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
День Украинской Государственности 28 июля: суть праздника и поздравления
Украинцы отмечают праздник День Украинской Государственности 28 июля. Фото: khm.gov.ua
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

День Украинской Государственности — молодой праздник, основанный в 2018 году. 28 июля украинцы отметили его впервые в 2022 году. Это событие является первым упоминанием об отдельном украинском государстве, которое описывает "Повесть временных лет".

Новини.LIVE рассказывает о сути праздника его главной символике, а также делится яркими и красивыми поздравлениями.

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Что означает символика Дня Украинской Государственности

День Украинской Государственности имеет свою специальную символику. Ее разработало агентство коммуникаций Provid. Символ Дня Государственности объединяет четыре трезубца, каждый из которых означает борьбу, независимость, историю и идентичность.

Целью его создания является опровержение мифа об Украине как молодом государстве. Авторы символики показали, что наш герб происходит от родового знака Рюриковичей. Он был знаком князя Владимира Великого, при котором Киевская Русь крестилась.

В основе концепции Дня Государственности Украины положена идея утверждения связи украинцев, которые живут сейчас, со многими поколениями нашего народа. Эта айдентика должна вызывать чувство единства.

 

Что означает символика Дня Украинской Государственности
Символика Дня Украинской Государственности. Авторы: Provid

День Украинской Государственности — в чем суть праздника

Праздник был создан для того, чтобы напомнить украинцам и заявить миру, что украинское государство имеет более чем тысячелетнюю историю.

Кроме того, на День Украинской Государственности возложена обязанность противодействовать российской дезинформации и историческим фейкам о якобы единстве происхождения украинского и русского народов.

Поздравление с Днем Украинской Государственности 28 июля в прозе

Владимир Великий окрестил Украину, когда где-то были леса и болота. А мы знаем, что все возвращается туда, откуда пришло. Всё будет Украина. С Днем Украинской Государственности.

***

Желаю, чтобы День украинской государственности объединил украинцев по всему миру. Чтобы самоидентичность способствовала процветанию Родины.

***

Поздравляю с Днем рождения украинского государства. Сегодня ей исполнилось 1035 лет. Однако нашей главной задачей остается показать всему миру, что мы имеем свою страну, свой народ, свою землю, свой язык и свою собственную историю.

***

Сегодня день, когда сердца украинцев всего мира должны биться в унисон. День, когда мы должны громко говорить об Украине, как отдельном государстве с собственной историей. С Днем Украинской Государственности!

***

С Днем, напоминающим нам, что мы свободны, едины и независимы. С Днем Украинской Государственности!

***

Желаю всегда верить в свои силы, уважать друг друга, любить свою страну, уважать нашу историю, помнить всех, кто героически отдал свою жизнь за Украину и ее будущее. С Днем Украинской Государственности!

 

Поздравление с Днем Украинской Государственности 28 июля в прозе
Украинцы отмечают государственный праздник. Фото: google.com

Поздравление с Днем Украинской Государственности в стихах на украинском языке

Бажаю жити в країні вільній,
Де хочеться дихати на повні груди
Бажаю стати Україні сильною,
Де будуть жити усміхнені й щасливі люди.
З Днем Української Державності!

***

Бажаю нам у країні вільній жити,
Свободою цією найбільше дорожити.
Любити Україну, їй сили віддавати,
Щоб змогла наша Ненька завжди процвітати.
З Днем Української Державності.

***

Сьогодні в Неньки України свято,
Бо другий День Державності настав.
Бажаю, щоб вона завжди була багата
Мільйонами корисних добрих справ. 

***

Вставай, Україно, вставай,
Сьогодні твоє свято.
Давай, наша Ненька, давай,
Бо ворогів у нас іще багато.
Борись до кінця, Батьківщино,
Мечем, кулеметом та вогнем,
Ми вільний єдиний народ. 
Україна наша — найкраща серед клейнод.
З Днем Української Державності. 

***

З Днем Української Державності, друже,
Нехай майорить гордо прапор над нами.
І нехай країни серця небайдужі,
Єднають теплими та щирими словами.
Бажаю жити в країні вільній,
Де хочеться дихати на повні груди
Бажаю стати Україні сильною,
Де будуть жити усміхнені люди!

***

Вітаю, Україно!
Вставай! Борися до кінця!
За мирне й чисте небо,
Та вільне краще майбуття!
Не забуваймо тих Героїв,
Котрі пішли у небеса,
Тих, що рятують Україну,
ціною власного життя!

***

З національним святом українського народу –
Ми щиро вас вітаємо!
Добробуту, щастя, радості, натхнення,
Добра, здоров’я й злагоди бажаємо.
Нехай це свято вам наснаги додає,
В майбутнє краще доля стежку прокладе.

***

Люблю свою Країну,
Люблю її за те,
Що в мене вона єдина,
що зветься Україна, 
що батько — князь Великий,
про неї говорив,
ще сотні-тисяч років,
Її благословив!
З Днем Української Державності!

Поздравления с Днем Украинской Государственности 2023 года в открытках

С Днем Украинской Государственности: красивые поздравления в картинках 2023 года
Поздравление с Днем Украинской Государственности. Фото: amazingukraine.pro
Поздравления с Днем Украинской Государственности: красивые поздравления
Поздравление с Днем Украинской Государственности. Фото: amazingukraine.pro
Как поздравить с Днем Украинской Государственности
Поздравление с Днем Украинской Государственности. Фото: amazingukraine.pro
Красивые поздравления ко Дню Украинской Государственности 2023 года
Поздравление с Днем Украинской Государственности. Фото: amazingukraine.pro
Поздравления с Днем Украинской Государственности в открытках
Поздравление с Днем Украинской Государственности. Фото: amazingukraine.pro
День Украинской Государственности: лучшие поздравления в открытках
Поздравление с Днем Украинской Государственности. Фото: amazingukraine.pro
Поздравления с Днем Украинской Государственности 2023: стихи и картинки
Поздравление с Днем Украинской Государственности. Фото: amazingukraine.pro
День Украинской Государственности - картинки
Поздравление с Днем Украинской Государственности. Фото: УНИАН
День Украинской Государственности: открытки
Поздравление с Днем Украинской Государственности. Фото: УНИАН
День Украинской Государственности - приветствие
Поздравление с Днем Украинской Государственности. Фото: УНИАН
С Днем Украинской Государственности 2023
Поздравление с Днем Украинской Государственности. Фото: УНИАН

Видеопоздравления с Днем Украинской Государственности

 

 

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