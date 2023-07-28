День Української Державності — 28 липня — суть свята та красиві привітання

Українці відзначають свято День Української Державності 28 липня. Фото: khm.gov.ua

День Української Державності — молоде свято, засноване 2018 року. 28 липня українці відзначили його вперше 2022 року. Ця подія є першою згадкою про окрему українську державу, яку описує "Повість минулих літ".

Новини.LIVE розповідає про суть свята його головну символіку, а також ділиться яскравими та красивими привітаннями.

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Що означає символіка Дня Української Державності

День Української Державності має свою особливу символіку. Її розробила агенція комунікацій Provid. Символ Дня Державності поєднує чотири тризуби, кожен з яких означає боротьбу, незалежність, історії та ідентичність.

Метою його створення є спростування міфу про Україну, як молоду державу. Автори символіки показали, що наш герб походить від родового знаку Рюриковичі. Він був знаком князя Володимира Великого, за якого Київська Русь охрестилася.

В основі концепції відзначення Дня Державності України покладена ідея утвердження зв’язку українців, які живуть тепер, з багатьма поколіннями нашого народу. Ця айдентика має викликати відчуття єдності.

Символіка Дня Української Державності. Автори: Provid

День Української Державності – у чому суть свята

Свято було створене для того, щоб нагадати українцям та заявити світу, що українська держава має понад тисячолітню історію.

Крім цього, на День Української Державності покладено обов'язок протидіяти російській дезінформації та історичним фейкам про нібито єдність походження українського та російського народів.

Привітання з Днем Української Державності 28 липня у прозі

Володимир Великий охрестив Україну, тоді коли десь були ліси й болота. А ми знаємо, що все вертається туди, звідки прийшло. Все буде Україна. З Днем Української Державності.

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Бажаю, щоб День української державності об'єднав українців у всьому світі. Щоби самоідентичність сприяла процвітанню Батьківщини.

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Вітаю з Днем народження Української держави. Сьогодні їй виповнилося 1035 років. Проте нашим головним завданням залишається показати всьому світу, що ми маємо свою країну, свій народ, свою землю, свою мову та свою власну історію.

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Сьогодні день, коли серця українців всього світу повинні битися в унісон. День, коли ми маємо голосно говорити про Україну, як окрему державу з власною історією. З Днем Української Державності!

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З Днем, який нагадує нам, що ми вільні, єдині та незалежні. З Днем Української Державності!

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Бажаю завжди вірити у свої сили, поважати один одного, любити свою країну, шанувати нашу історію, пам’ятати всіх, хто героїчно віддав своє життя за Україну та її майбутнє. З Днем Української Державності!

Українці відзначають державне свято. Фото: google.com

Привітання з Днем Української Державності у віршах українською мовою

Бажаю жити в країні вільній,

Де хочеться дихати на повні груди

Бажаю стати Україні сильною,

Де будуть жити усміхнені й щасливі люди.

З Днем Української Державності!

***

Бажаю нам у країні вільній жити,

Свободою цією найбільше дорожити.

Любити Україну, їй сили віддавати,

Щоб змогла наша Ненька завжди процвітати.

З Днем Української Державності.

***

Сьогодні в Неньки України свято,

Бо другий День Державності настав.

Бажаю, щоб вона завжди була багата

Мільйонами корисних добрих справ.

***

Вставай, Україно, вставай,

Сьогодні твоє свято.

Давай, наша Ненька, давай,

Бо ворогів у нас іще багато.

Борись до кінця, Батьківщино,

Мечем, кулеметом та вогнем,

Ми вільний єдиний народ.

Україна наша — найкраща серед клейнод.

З Днем Української Державності.

***

З Днем Української Державності, друже,

Нехай майорить гордо прапор над нами.

І нехай країни серця небайдужі,

Єднають теплими та щирими словами.

Бажаю жити в країні вільній,

Де хочеться дихати на повні груди

Бажаю стати Україні сильною,

Де будуть жити усміхнені люди!

***

Вітаю, Україно!

Вставай! Борися до кінця!

За мирне й чисте небо,

Та вільне краще майбуття!

Не забуваймо тих Героїв,

Котрі пішли у небеса,

Тих, що рятують Україну,

ціною власного життя!

***

З національним святом українського народу –

Ми щиро вас вітаємо!

Добробуту, щастя, радості, натхнення,

Добра, здоров’я й злагоди бажаємо.

Нехай це свято вам наснаги додає,

В майбутнє краще доля стежку прокладе.

***

Люблю свою Країну,

Люблю її за те,

Що в мене вона єдина,

що зветься Україна,

що батько — князь Великий,

про неї говорив,

ще сотні-тисяч років,

Її благословив!

З Днем Української Державності!

Привітання з Днем Української Державності 2023 у листівках

Привітання з Днем Української Державності. Фото: amazingukraine.pro

Привітання з Днем Української Державності. Фото: amazingukraine.pro

Привітання з Днем Української Державності. Фото: amazingukraine.pro

Привітання з Днем Української Державності. Фото: amazingukraine.pro

Привітання з Днем Української Державності. Фото: amazingukraine.pro

Привітання з Днем Української Державності. Фото: amazingukraine.pro

Привітання з Днем Української Державності. Фото: amazingukraine.pro

Привітання з Днем Української Державності. Фото: УНІАН

Привітання з Днем Української Державності. Фото: УНІАН

Привітання з Днем Української Державності. Фото: УНІАН

Привітання з Днем Української Державності. Фото: УНІАН

Відеопривітання з Днем Української Державності