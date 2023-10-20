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Сотни бумажек и ограниченные выплаты: как военнослужащему без конечности получить протез в Украине

20 октября 2023 21:01
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Протезирование и реабилитация военных: какие деньги выделяет государство на ветерана
Протезирование военных в Украине. Фото: ffu.foundation
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

Во время полномасштабной войны тысячи украинских бойцов получают ранения. По данным The Wall Street Journal, около 50 тысяч украинцев потеряли руки или ноги, поэтому должны получить протезы и пройти реабилитацию. Такие услуги государство покрывает и для военных, и для гражданских, уверяют в правительстве.

На какую сумму действительно может рассчитывать военный без конечности и как происходит реабилитация — в материале Новини.LIVE.

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Протезирование

Протезирование и военных, и гражданских в Украине осуществляется бесплатно. Это первое, что начнут говорить чиновники, рассказывая о протезировании во время войны. И это действительно так, подтверждают ребята, потерявшие на войне конечности.

Однако процедура не из легких, и речь идет не о самом изготовлении протеза, а о пути его получения.

Сколько стоит это?

Военный получает протез бесплатно, но государство устанавливает предельные ограничения. На сегодня максимальная компенсация стоимости протеза — 2 млн грн. Тип протеза определяет либо ВЛК, либо протезное предприятие, а государство уже определяет его предельную стоимость.

Однако есть истории раненых бойцов, когда их протезирование стоило гораздо дороже, к примеру, 5 млн грн. Тогда ветерану и его семье нужно искать средства самостоятельно.

Протез
Военный получил протез. Фото: Минздрав Украины

В Министерстве соцполитики для Новини.LIVE предоставили подробную справку о получении бесплатного протеза военными:

  1. Предоставить документы для бесплатного получения протезов по государственной программе.

Это можно сделать в несколько способов:

  • Если вы еще в больнице, обратитесь к социальному работнику, который находится в медучреждении. Если его нет, обратитесь к врачу с просьбой пригласить работника из территориального отделения Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью, который поможет подать документы.
  • Обратитесь в ближайший ЦНАП или в местный орган социальной защиты населения.
  • Подать документы можно онлайн через электронный кабинет с инвалидностью.

При первичной регистрации необходимо подгрузить сканированную копию или фотокопию заключения МСЭК, или ЛКК, или ВВК в поле "Документ, предоставляющий право на льготу".

  1. Получить направление

Направление на обеспечение протезом придет в электронном кабинете лица с инвалидностью даже если вы подавали документы не через этот кабинет, а, например, в ЦНАПе.

Направление позволяет выбрать любое протезное предприятие.

Протезирование
Справка о бесплатном протезировании в Украине. Фото: Новини.LIVE
  1. Обратиться в протезное предприятие

Обратиться к протезному предприятию можно любым способом: онлайн, по телефону, в больнице через соцработника или руководителя реабилитационного отделения. Перечень протезных предприятий — по ссылке.

  1. Подать официальную заявку на протезное предприятие.

Фото или сканкопию заявки нужно скачать в электронный кабинет, если подаете заявку через электронный кабинет.

После этого предприятие начинает производить протез, человек должен появляться на примерки. Как сообщили нам в министерстве, в течение 45 дней протез будет готов, в простых случаях это может происходить быстрее. Максимальное время ожидания может занять три месяца.

Об успешной истории протезирования в Украине Новини.LIVE рассказал 27-летний доброволец, житель Александр Терен, потерявший обе ноги в боях под Изюмом.

Парень заявил, что не видел смысла ехать за границу, ведь на месте получает все необходимое.

Реабилитация

Реабилитация — самый важный этап после протезирования, чтобы военный вернулся к нормальной жизни. В период полномасштабной войны остро встал вопрос в заведениях, которые могут реабилитировать бойцов.

В целом, реабилитация раненых осуществляется в больницах Минобороны, в учреждениях Национальной академии медицинских наук Украины и даже в больницах для гражданских. Отмечается, что военные проходят реабилитацию бесплатно.

Но этого недостаточно, и летом 2023 года в правительстве заговорили, что создадут сеть реабилитационных центров от Минобороны.

В то же время, чтобы улучшить процесс реабилитации бойцов и возвращение их к нормальной жизни, с 1 июля в Украине принялись создавать новую профессию помощник ветерана. Это люди, которые должны помочь ветерану пройти все бюрократические процедуры, поправиться и интегрироваться в общество.

По нашей информации, Минветеранов в июне подало заявление в агентство, которое занимается классификацией профессий, чтобы внести туда новую профессию — специалист по работе с ветеранами или демобилизованными лицами.

Оксана Коляда
Экс-министр по делам ветеранов Оксана Коляда. Фото: Facebook

"Конечно, идеально, когда работающий на месте кейс-менеджер до возвращения ветерана контактирует с его семьей. Это вопрос в информировании, информационных кампаниях. Общество должно быть заинтересовано в этом. Мы думаем над подготовкой семейных врачей, чтобы они сотрудничали с кейс-менеджером. Потому что ветеран точно по возвращению пойдет к врачу, а тот уже расскажет ему об услугах помощника" , — рассказала Новини.LIVE экс-министр по делам ветеранов Оксана Коляда.

Тем временем украинские врачи проходят тренинги и набираются опыта у западных партнеров, которые также занимаются реабилитацией украинских бойцов. Но попадут на реабилитацию в США нашедшие поддержку и деньги не от правительства, а от благотворителей.

Как мы писали ранее, при поддержке Фонда Future for Ukraine в Киеве для физических терапевтов и реабилитологов организовали оффлайн-лекцию врача-реабилитолога из США с 14-летним опытом — Фархада Остовари, занимающегося реабилитацией американских военных. Доктор Остовари поделился своими знаниями с украинскими медиками.

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