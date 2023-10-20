Протезирование и реабилитация военных: какие деньги выделяет государство на ветерана

Протезирование военных в Украине. Фото: ffu.foundation

Во время полномасштабной войны тысячи украинских бойцов получают ранения. По данным The Wall Street Journal, около 50 тысяч украинцев потеряли руки или ноги, поэтому должны получить протезы и пройти реабилитацию. Такие услуги государство покрывает и для военных, и для гражданских, уверяют в правительстве.

На какую сумму действительно может рассчитывать военный без конечности и как происходит реабилитация — в материале Новини.LIVE.

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Протезирование

Протезирование и военных, и гражданских в Украине осуществляется бесплатно. Это первое, что начнут говорить чиновники, рассказывая о протезировании во время войны. И это действительно так, подтверждают ребята, потерявшие на войне конечности.

Однако процедура не из легких, и речь идет не о самом изготовлении протеза, а о пути его получения.

Сколько стоит это?

Военный получает протез бесплатно, но государство устанавливает предельные ограничения. На сегодня максимальная компенсация стоимости протеза — 2 млн грн. Тип протеза определяет либо ВЛК, либо протезное предприятие, а государство уже определяет его предельную стоимость.

Однако есть истории раненых бойцов, когда их протезирование стоило гораздо дороже, к примеру, 5 млн грн. Тогда ветерану и его семье нужно искать средства самостоятельно.

Военный получил протез. Фото: Минздрав Украины

В Министерстве соцполитики для Новини.LIVE предоставили подробную справку о получении бесплатного протеза военными:

Предоставить документы для бесплатного получения протезов по государственной программе.

Это можно сделать в несколько способов:

Если вы еще в больнице, обратитесь к социальному работнику, который находится в медучреждении. Если его нет, обратитесь к врачу с просьбой пригласить работника из территориального отделения Фонда социальной защиты лиц с инвалидностью, который поможет подать документы.

Обратитесь в ближайший ЦНАП или в местный орган социальной защиты населения.

Подать документы можно онлайн через электронный кабинет с инвалидностью.

При первичной регистрации необходимо подгрузить сканированную копию или фотокопию заключения МСЭК, или ЛКК, или ВВК в поле "Документ, предоставляющий право на льготу".

Получить направление

Направление на обеспечение протезом придет в электронном кабинете лица с инвалидностью даже если вы подавали документы не через этот кабинет, а, например, в ЦНАПе.

Направление позволяет выбрать любое протезное предприятие.

Справка о бесплатном протезировании в Украине. Фото: Новини.LIVE

Обратиться в протезное предприятие

Обратиться к протезному предприятию можно любым способом: онлайн, по телефону, в больнице через соцработника или руководителя реабилитационного отделения. Перечень протезных предприятий — по ссылке.

Подать официальную заявку на протезное предприятие.

Фото или сканкопию заявки нужно скачать в электронный кабинет, если подаете заявку через электронный кабинет.

После этого предприятие начинает производить протез, человек должен появляться на примерки. Как сообщили нам в министерстве, в течение 45 дней протез будет готов, в простых случаях это может происходить быстрее. Максимальное время ожидания может занять три месяца.

Об успешной истории протезирования в Украине Новини.LIVE рассказал 27-летний доброволец, житель Александр Терен, потерявший обе ноги в боях под Изюмом.

Парень заявил, что не видел смысла ехать за границу, ведь на месте получает все необходимое.

Реабилитация

Реабилитация — самый важный этап после протезирования, чтобы военный вернулся к нормальной жизни. В период полномасштабной войны остро встал вопрос в заведениях, которые могут реабилитировать бойцов.

В целом, реабилитация раненых осуществляется в больницах Минобороны, в учреждениях Национальной академии медицинских наук Украины и даже в больницах для гражданских. Отмечается, что военные проходят реабилитацию бесплатно.

Но этого недостаточно, и летом 2023 года в правительстве заговорили, что создадут сеть реабилитационных центров от Минобороны.

В то же время, чтобы улучшить процесс реабилитации бойцов и возвращение их к нормальной жизни, с 1 июля в Украине принялись создавать новую профессию помощник ветерана. Это люди, которые должны помочь ветерану пройти все бюрократические процедуры, поправиться и интегрироваться в общество.

По нашей информации, Минветеранов в июне подало заявление в агентство, которое занимается классификацией профессий, чтобы внести туда новую профессию — специалист по работе с ветеранами или демобилизованными лицами.

Экс-министр по делам ветеранов Оксана Коляда. Фото: Facebook

"Конечно, идеально, когда работающий на месте кейс-менеджер до возвращения ветерана контактирует с его семьей. Это вопрос в информировании, информационных кампаниях. Общество должно быть заинтересовано в этом. Мы думаем над подготовкой семейных врачей, чтобы они сотрудничали с кейс-менеджером. Потому что ветеран точно по возвращению пойдет к врачу, а тот уже расскажет ему об услугах помощника" , — рассказала Новини.LIVE экс-министр по делам ветеранов Оксана Коляда.

Тем временем украинские врачи проходят тренинги и набираются опыта у западных партнеров, которые также занимаются реабилитацией украинских бойцов. Но попадут на реабилитацию в США нашедшие поддержку и деньги не от правительства, а от благотворителей.

Как мы писали ранее, при поддержке Фонда Future for Ukraine в Киеве для физических терапевтов и реабилитологов организовали оффлайн-лекцию врача-реабилитолога из США с 14-летним опытом — Фархада Остовари, занимающегося реабилитацией американских военных. Доктор Остовари поделился своими знаниями с украинскими медиками.