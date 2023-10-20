Протезування та реабілітація військових: які гроші виділяє держава на ветерана

Протезування військових в Україні. Фото: ffu.foundation

Під час повномасштабної війни тисячі українських бійців отримують поранення. За даними The Wall Street Journal, близько 50 тисяч українців втратили руки чи ноги, отже мають отримати протези та пройти реабілітацію. Такі послуги держава покриває і для військових, і для цивільних, запевняють в уряді.

На яку суму насправді може розраховувати військовий без кінцівки і як відбувається реабілітація — в матеріалі Новини.LIVE.

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Протезування

Протезування і для військових, і для цивільних в Україні здійснюється безкоштовно. Це найперше, що почнуть казати урядовці, розповідаючи про протезування під час війни. І це дійсно так, підтверджують хлопці та дівчата, які втратили на війні кінцівки.

Однак процедура не з легких, і йдеться не про саме виготовлення протезу, а про шлях його отримання.

Скільки це коштує?

Військовий отримує протез безкоштовно, але держава визначає граничні обмеження. Станом на сьогодні максимальна компенсація вартості протеза — 2 млн грн. Тип протезу визначає або ВЛК, або протезне підприємство, а держава вже визначає його граничну вартість.

Однак є історії поранених бійців, коли їхнє протезування коштувало набагато дороже, до прикладу 5 млн грн. Тоді ветерану та родині потрібно шукати кошти самостійно.

Військовий отримав протез. Фото: МОЗ України

В Міністерстві соцполітики для Новини.LIVE надали детальну довідку щодо отримання безкоштовного протезу військовими:

Подати документи для безоплатного отримання протезів за державною програмою.

Це можна зробити у кілька способів:

Якщо ви ще у лікарні, зверніться до соціального працівника, який є у медзакладі. Якщо його немає, зверніться до лікаря з проханням запросити працівника з територіального відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, який допоможе подати документи.

Зверніться до найближчого ЦНАПу чи в місцевий орган соціального захисту населення.

Подати документи можна онлайн через електронний кабінет особи з інвалідністю.

При первинній реєстрації потрібно підвантажити скановану копію або фотокопію висновку МСЕК, або ЛКК ,або ВЛК у полі "Документ, який надає право на пільгу".

Отримати направлення

Направлення на забезпечення протезом прийде в електронному кабінеті особи з інвалідністю, навіть якщо ви подавали документи не через цей кабінет, а, наприклад, у ЦНАПі.

Направлення дає можливість обрати будь-яке протезне підприємство.

Довідка щодо безкоштовного протезування в Україні. Фото: Новини.LIVE

Звернутися до протезного підприємства

Звернутися до протезного підприємства можна у будь-який спосіб: онлайн, телефоном, у лікарні через соцпрацівника чи керівника реабілітаційного відділення. Перелік протезних підприємств — за посиланням.

Подати офіційну заявку до протезного підприємства.

Фото або сканкопію заявки потрібно завантажити в електронний кабінет, якщо подаєте заявку через електронний кабінет.

Після цього підприємство починає виготовляти протез, людина має з'являтися на примірки. Як повідомили нам в міністерстві, впродовж 45 днів протез буде готовий, у простих випадках це може відбуватися швидше. Максимальний час очікування може тривати три місяці.

Про успішну історію протезування в Україні Новини.LIVE розповів 27-річний доброволець, рівнянин Олександр Терен, який втратив обидві ноги у боях під Ізюмом.

Хлопець заявив, що не бачив сенсу їхати за кордон, адже на місці отримує все необхідне.

Реабілітація

Реабілітація — чи не найважливіший етап після протезування, аби військовий повернувся до нормального життя. У період повномасштабної війни гостро постало питання у закладах, які можуть реабілітовувати бійців.

Загалом реабілітація поранених здійснюється у лікарнях Міноборони, в закладах Національної академії медичних наук України і навіть у лікарнях для цивільних. Зазначається, що військові проходять реабілітацію безкоштовно.

Та цього недостатньо, і вже влітку 2023 року в уряді заговорили, що створять мережу реабілітаційних центрів від Міноборони.

Водночас, аби покращити процес реабілітації бійців та повернення їх до нормального життя, з 1 липня в Україні взялися створювати нову професію — помічник ветерана. Це люди, які мають допомогти ветерану пройти всі бюрократичні процедури, одужати та інтегруватися в суспільство.

За нашою інформацією, Мінветеранів у червні подало заяву до агенції, яка займається класифікацією професій, щоб внести туди нову професію — фахівець з роботи з ветеранами або демобілізованими особами.

Ексміністерка у справах ветеранів Оксана Коляда. Фото: Facebook

"Звичайно, ідеально, коли кейс-менеджер, який працює на місці, до повернення ветерана контактує з його родиною. Це питання в інформуванні, інформаційних кампаніях. Громада має бути зацікавлена в цьому. Ми думаємо над підготовкою сімейних лікарів, щоб вони співпрацювали з кейс-менеджером. Бо ветеран точно по поверненню піде до лікаря, а той вже розповість йому про послуги помічника", — розповіла Новини.LIVE ексміністерка у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та ВПО Оксана Коляда

Тим часом українські лікарі проходять тренінги і набираються досвіду у західних партнерів, які наразі також займаються реабілітацією українських бійців. Але потраплять на реабілітацію до США ті, хто знайшов підтримку і гроші не від уряду, а від благодійників.

Як ми писали раніше, за підтримки Фонду Future for Ukraine у Києві для фізичних терапевтів та реабілітологів організували офлайн-лекцію лікаря-реабілітолога зі США з 14-річним досвідом — Фархада Остоварі, який займається реабілітацією американських військових. Доктор Остоварі поділився своїми знаннями з українськими медиками.