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Социальная помощь для людей с инвалидностью — какую пенсию ждать в следующем году

6 ноября 2023 17:37
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Социальная помощь для людей с инвалидностью — какую пенсию ждать в следующем году
Муж помогает в передвижении женщине с инвалидностью. Фото: Fakty.ua
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Украине каждый человек с инвалидностью получает соответствующие социальные выплаты и льготы. Размер выплат и список льгот зависит от группы инвалидности, установленной определенному лицу. В этом году увеличения выплат для людей с инвалидностью II группы не предусматривается.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

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Размер пенсий по инвалидности

Размер пенсий по инвалидности зависит от возрастных выплат, возраста, степени травмирования. В частности, одним из главных обстоятельств является количество страхового стажа.

Последняя индексация пенсий произошла в марте 2023 года. В этом году рост пенсионных выплат не предполагается. Однако с 1 января 2024 года произойдет увеличение прожиточного минимума и, соответственно, минимальной пенсии с 2 093 гривен до 2 361 гривны.

От группы зависят выплаты:

  • Люди с инвалидностью I группы получают 100% возрастной пенсии;
  • ІІ группа — 90%;
  • ІІІ группа — 50%

Минимальные выплаты, которые должны получать граждане с инвалидностью:

  • I группа — 2 300 гривен;
  • II и III группы, если человек не работает — 2100 гривен;
  • II и III группы, если человек продолжает работать — 2093 гривны.

Выплата по инвалидности предоставляется гражданам, получившим определенные травмы. У человека обязательно должно быть от 1 до 15 лет страхового стажа.

Группу инвалидности определяет специальная комиссия, которая проверяет насколько трудоспособен человек. В некоторых случаях экспертизу нужно проходить повторно. Кроме того, во время прохождения комиссии группа инвалидности может изменяться. Соответственно выплаты будут другими.

Напомним, пенсия по инвалидности назначается в случае наступления инвалидности, повлекшей полную или частичную потерю трудоспособности при наличии страхового стажа. О перечне групп лиц и при каких условиях назначается пенсия — в материале Новости.LIVE.

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