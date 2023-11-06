Соціальна допомога для людей з інвалідністю — яку пенсію очікувати наступного року

Чоловік допомагає у пересуванні жінці з інвалідністю. Фото: Fakty.ua

В Україні кожна особа з інвалідністю отримує відповідні соціальні виплати та пільги. Розмір виплат та перелік пільг залежить від групи інвалідності, встановленої певній особі. Цьогоріч збільшення виплат для людей з інвалідністю II групи не передбачається.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

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Розмір пенсій по інвалідності

Розмір пенсій по інвалідності залежить від вікових виплат, віку, ступеню каліцтва особи. Зокрема, однією з найголовніших обставин є кількість страхового стажу.

Остання індексація пенсій відбулася у березні 2023 року. Цьогоріч зростання пенсійних виплат не передбачається. Однак, з 1 січня 2024 року відбудеться збільшення прожиткового мінімуму і, відповідно, мінімальної пенсії з 2 093 гривень до 2 361 гривні.

Від групи залежать виплати:

особи з інвалідністю І групи отримують 100% вікової пенсії;

ІІ група — 90%;

ІІІ група — 50%

Мінімальні виплати, які мають отримувати громадяни з інвалідністю:

І група — 2 300 гривень;

II та III групи, якщо особа не працює — 2 100 гривень;

II та III групи, якщо особа продовжує працювати — 2 093 гривні.

Виплата по інвалідності надається громадянам, які отримали певні травми. У особи обов'язково має бути від 1 до 15 років страхового стажу.

Групу інвалідності визначає спеціальна комісія, яка перевіряє наскільки працездатною є особа. У деяких випадках, експертизу потрібно проходити повторно. Крім того, під час проходження комісії, група інвалідності може змінюватись. Відповідно, виплати будуть іншими.

Нагадаємо, пенсія з інвалідності призначається в разі настання інвалідності, що спричинила повну або часткову втрату працездатності за наявності страхового стажу. Про перелік груп осіб та за яких умов призначається пенсія — у матеріалі Новини.LIVE.