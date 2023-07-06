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Социологи выяснили, сколько украинцев готовы защищать свои города

6 июля 2023 13:05
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Социологи выяснили, сколько украинцев готовы защищать свои города
Блокпост на въезде в город. Фото: пресс-служба НГУ
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Больше половины украинцев не покинут свои города, даже если до них дойдет война. А каждый шестой опрошенный готов в такой ситуации взять в руки оружие.

Об этом говорится в результатах опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".

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Кто останется дома

По информации соцопроса, от 45% до 61% украинцев не планируют покидать свои громады даже тогда, когда вокруг них обострятся военные действия.

Что касается жителей крупных городов, то о желании остаться дома даже тогда, когда война подойдет к окраине города, заявили 60% опрошенных.

Кто пойдет воевать

Часть тех, кто останется в родном городе, готова взять в руки оружие и защищать свой населенный пункт, если война дойдет до него.

Самый высокий показатель – 17% – зафиксирован в следующих городах:

  • Житомир;
  • Ивано-Франковск;
  • Ровно;
  • Симферополь.

Напомним, что в июне 84% украинцев заявили, что против любых территориальных уступок России.

Только 10% украинцев готовы к миру на условиях отказа от части территории своей страны.

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