Социологи выяснили, сколько украинцев готовы защищать свои города
Больше половины украинцев не покинут свои города, даже если до них дойдет война. А каждый шестой опрошенный готов в такой ситуации взять в руки оружие.
Об этом говорится в результатах опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".
Кто останется дома
По информации соцопроса, от 45% до 61% украинцев не планируют покидать свои громады даже тогда, когда вокруг них обострятся военные действия.
Что касается жителей крупных городов, то о желании остаться дома даже тогда, когда война подойдет к окраине города, заявили 60% опрошенных.
Кто пойдет воевать
Часть тех, кто останется в родном городе, готова взять в руки оружие и защищать свой населенный пункт, если война дойдет до него.
Самый высокий показатель – 17% – зафиксирован в следующих городах:
- Житомир;
- Ивано-Франковск;
- Ровно;
- Симферополь.
Напомним, что в июне 84% украинцев заявили, что против любых территориальных уступок России.
Только 10% украинцев готовы к миру на условиях отказа от части территории своей страны.