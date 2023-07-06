Соціологи з'ясували, скільки українців готові захищати свої міста

Блокпост на в’їзді до міста. Фото: пресслужба НГУ

Більше половини українців не залишать свої міста, навіть якщо до них дійде війна. А кожен шостий опитаний готовий у такій ситуації взяти до рук зброю.

Про це йдеться у результатах опитування, проведеного соціологічної групи "Рейтинг".

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Хто залишиться удома

За інформацією соцопитування, від 45% до 61% українців не планують залишати свої громади навіть тоді, коли навколо них загостряться воєнні дії.

Щодо мешканців великих міст, то тут про бажання залишитися удома навіть тоді, коли війна підійде до околиці міста, заявили 60% опитаних.

Хто піде воювати

Частина із тих, хто залишиться у рідному місті, готова взяти до рук зброю і захищати свій населений пункт, якщо війна дійде до нього.

Найвищий показник — 17% — зафіксований у наступних містах:

Житомир;

Івано-Франківськ;

Рівне;

Черкаси.

Нагадаємо, що у червні 84% українців заявили, що проти будь-яких територіальних поступок Росії.

Тільки 10% українців готові до миру на умовах відмов від частини території своєї країни.