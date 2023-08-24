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Соцсети "взорвались": какие мемы об авиакатастрофе самолета Пригожина создали украинцы

24 августа 2023 07:34
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Соцсети "взорвались": какие мемы об авиакатастрофе самолета Пригожина создали украинцы
Мемы украинцев об авиакатастрофе. Фото: из соцсетей
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В среду, 23 августа в России в Тверской области упал самолет, принадлежащий главе ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину. Украинцы не сдержались и "взорвались" мемамы.

Новини.LIVE собрали мемы об авиакатастрофе в России.

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Как известно, самолет Пригожина перестал передавать данные о своем местоположении в 18:11 по местному времени 23 августа. Причиной этого могло быть глушение в этом районе. При этом борт продолжал передавать другие данные в течение 9 минут.

Впоследствии самолет упал и все десять человек. находившиеся на борту погибли, в том числе и Евгений Пригожин. Его наемники сразу записали видео с угрозами для российского диктатора Владимира Путина и обвинили его в смерти своего предводителя. Однако украинцы по этому поводу совсем не расстроились, а наоборот — получили хороший подарок на День Независимости. Сеть "взорвалась" мемамы.

скриншот

мемы о смерти Пригожина

мемы о смерти Пригожина

скриншот

мемы о смерти Пригожина

мемы о смерти Пригожина

мемы о смерти Пригожина

мемы о смерти Пригожина

мемы о смерти Пригожина

мемы о смерти Пригожина

Напомним, соратники главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина из-за новостей о его смерти, скорее всего, хотят уехать из Беларуси в Россию. Они формируют колонны для выезда из лагерей.

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