Соцмережі "вибухнули": які меми про авіакатастрофу літака Пригожина створили українці

Меми українців про авіакатастрофу. Фото: із соцмереж

У середу, 23 серпня в Росії у Тверській області впав літак, який належить очільнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину. Українці не стримались та "вибухнули" мемами.

Новини.LIVE зібрали меми про авіакатастрофу в Росії.

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Як відомо, літак Пригожина припинив передавати дані про своє місце розташування о 18:11 за місцевим часом 23 серпня. Причиною цього могли бути глушіння в цьому районі. При цьому борт продовжував передавати інші дані протягом 9 хвилин.

Згодом літак упав і всі десять людей. які були на борту загинули, в тому числі і Євген Пригожин. Його найманці одразу записали відео з погрозами для російського диктатора Володимира Путіна і звинуватили його у смерті свого ватажка. Проте українці з цього приводу зовсім не засмутилася, а навпаки — отримали хороший подарунок на День Незалежності. Мережа "вибухнула" мемами.

Нагадаємо, соратники очільника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина через новини про його смерть, швидше за все, хочуть виїхати з Білорусі до Росії. Наразі вони формують колони для виїзду з таборів.