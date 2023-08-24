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Соцмережі "вибухнули": які меми про авіакатастрофу літака Пригожина створили українці

24 серпня 2023 07:34
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Соцмережі "вибухнули": які меми про авіакатастрофу літака Пригожина створили українці
Меми українців про авіакатастрофу. Фото: із соцмереж
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У середу, 23 серпня в Росії у Тверській області впав літак, який належить очільнику ПВК "Вагнер" Євгену Пригожину. Українці не стримались та "вибухнули" мемами.

Новини.LIVE зібрали меми про авіакатастрофу в Росії.

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Як відомо, літак Пригожина припинив передавати дані про своє місце розташування о 18:11 за місцевим часом 23 серпня. Причиною цього могли бути глушіння в цьому районі. При цьому борт продовжував передавати інші дані протягом 9 хвилин.

Згодом літак упав і всі десять людей. які були на борту загинули, в тому числі і Євген Пригожин. Його найманці одразу записали відео з погрозами для російського диктатора Володимира Путіна і звинуватили його у смерті свого ватажка. Проте українці з цього приводу зовсім не засмутилася, а навпаки — отримали хороший подарунок на День Незалежності. Мережа "вибухнула" мемами.

скріншот

меми про смерть Пригожина

меми про смерть Пригожина

скріншот

меми про смерть Пригожина

меми про смерть Пригожина

меми про смерть Пригожина

меми про смерть Пригожина

меми про смерть Пригожина

меми про смерть Пригожина

Нагадаємо, соратники очільника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина через новини про його смерть, швидше за все, хочуть виїхати з Білорусі до Росії. Наразі вони формують колони для виїзду з таборів.

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