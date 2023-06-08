Соцсети взорвались мемами об акуле, съевшей россиянина

Мем об акуле, убившей россиянина в Египте. Фото: Twitter

Сегодня информационное пространство всколыхнула новость о том, что в Египте, в городе Хургада, акула напала на мужчину у берега. Выяснилось, что погибший — гражданин России. Несмотря на трагические события в южных регионах, страдающих от подтопления в результате подрыва Каховской ГЭС, украинцы все же нашли в себе силы, чтобы пошутить о россиянине, погибшем от нападения акулы.

Новини.LIVE собрали самые интересные мемы и шутки об акуле, убившей россиянина в Египте.

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Что случилось

По данным СМИ, погибший 23-летний Владимир Попов из Архангельской области прилетел в Хургаду 1 июня вместе со своим отцом. Они планировали переоформить на парня квартиру, а также отдохнуть. Однако судьба внесла коррективы в эти планы.

В сети туристы публиковали видео нападения.

"Акула. Акула. Отплывайте... Она уже его останки доедает", — кричали люди на берегу, не выпуская камеру из рук.

Акулу выловили

Через некоторое время после инцидента, появилась информация, что напавшую на россиянина акулу выловили.

Реакция украинцев

Украинские пользователи соцсетей начали активно комментировать инцидент с россиянином на египетском курорте. Многие шутили, что акулу стоит наградить орденом "За заслуги". Также люди в шутку называют ее союзницей Украины.

Появились и мемы, в которых акулу-убийцу в шутку связывают с начальником украинской разведки Кириллом Будановым или главой СБУ Василием Малюком.

Мемы об акуле, съевшей россиянина в Египте. Фото: соцсети

Мемы об акуле, съевшей россиянина в Египте. Фото: соцсети

Мемы об акуле, съевшей россиянина в Египте. Фото: соцсети

Мемы об акуле, съевшей россиянина в Египте. Фото: соцсети

Мемы об акуле, съевшей россиянина в Египте. Фото: соцсети

Мемы об акуле, съевшей россиянина в Египте. Фото: соцсети

Мемы об акуле, съевшей россиянина в Египте. Фото: соцсети

Мемы об акуле, съевшей россиянина в Египте. Фото: соцсети

Мемы об акуле, съевшей россиянина в Египте. Фото: соцсети

Мемы об акуле, съевшей россиянина в Египте. Фото: соцсети

Пара слов об акуле.



А сбор здесь: На беспилотник Shark для бригадной аэроразведки 24-й механизированной бригады им. Короля Даниила https://t.co/YMh6lEhKHG pic.twitter.com/GM2YpMey42 — Serhiy Prytula (@serhiyprytula) Июнь 8, 2023

Мемы об акуле, съевшей россиянина в Египте. Фото: соцсети

Мемы об акуле, съевшей россиянина в Египте. Фото: соцсети

Мемы об акуле, съевшей россиянина в Египте. Фото: соцсети

Напомним, ранее Новини.LIVE напоминали о лучших мемах о войне, которые украинцы создали за год полномасштабного вторжения России.