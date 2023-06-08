Соцмережі вибухнули мемами про акулу, яка з'їла росіянина
Сьогодні інформаційний простір сколихнула новина про те, що у Єгипті, в місті Хургада, акула напала на чоловіка поблизу берега. З'ясувалося, що загиблий — громадянин Росії. Попри трагічні події у південних регіонах, які потерпають від підтоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС, українці все ж знайшли у собі сили, щоб пожартувати про росіянина, який загинув від нападу акули.
Новини.LIVE зібрали найцікавіші меми та жарти про акулу, яка вбила росіянина у Єгипті.
Що трапилося
За даними ЗМІ, загиблий 23-річний Володимир Попов з Архангельської області прилетів до Хургади 1 червня разом зі своїм батьком. Вони планували переоформити на хлопця квартиру, а також відпочити. Однак доля внесла корективи у ці плани.
У мережі туристи публікували відео нападу.
"Акула. Акула. Відпливайте... Вона вже його останки доїдає", — кричали люди на березі, не випускаючи камеру з рук.
Акулу виловили
Через деякий час після інциденту, з'явилася інформація, що акулу, яка напала на росіянина, виловили.
Реакція українців
Українські користувачі соцмереж почали активно коментувати інцидент з росіянином на єгипетському курорті. Чимало людей жартували, що акулу варто нагородити орденом "За заслуги". Також люди жартома називають її союзницею України.
З'явилися й меми, в яких акулу-вбивцю жартома пов'язують з начальником української розвідки Кирилом Будановим чи очільником СБУ Василем Малюком.
Пару слів про акулу.— Serhiy Prytula (@serhiyprytula) June 8, 2023
А збір тут: На безпілотник Shark для бригадної аеророзвідки 24-ї механізованої бригади ім. Короля Данила https://t.co/YMh6lEhKHG pic.twitter.com/GM2YpMey42
June 8, 2023
Нагадаємо, раніше Новини.LIVE нагадували про найкращі меми про війну, які українці створили за рік повномасштабного вторгнення Росії.