Соцмережі вибухнули мемами про акулу, яка з'їла росіянина

Мем про акулу, яка убила росіянина у Єгипті. Фото: Twitter

Сьогодні інформаційний простір сколихнула новина про те, що у Єгипті, в місті Хургада, акула напала на чоловіка поблизу берега. З'ясувалося, що загиблий — громадянин Росії. Попри трагічні події у південних регіонах, які потерпають від підтоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС, українці все ж знайшли у собі сили, щоб пожартувати про росіянина, який загинув від нападу акули.

Новини.LIVE зібрали найцікавіші меми та жарти про акулу, яка вбила росіянина у Єгипті.

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Що трапилося

За даними ЗМІ, загиблий 23-річний Володимир Попов з Архангельської області прилетів до Хургади 1 червня разом зі своїм батьком. Вони планували переоформити на хлопця квартиру, а також відпочити. Однак доля внесла корективи у ці плани.

У мережі туристи публікували відео нападу.

"Акула. Акула. Відпливайте... Вона вже його останки доїдає", — кричали люди на березі, не випускаючи камеру з рук.

Акулу виловили

Через деякий час після інциденту, з'явилася інформація, що акулу, яка напала на росіянина, виловили.

Реакція українців

Українські користувачі соцмереж почали активно коментувати інцидент з росіянином на єгипетському курорті. Чимало людей жартували, що акулу варто нагородити орденом "За заслуги". Також люди жартома називають її союзницею України.

З'явилися й меми, в яких акулу-вбивцю жартома пов'язують з начальником української розвідки Кирилом Будановим чи очільником СБУ Василем Малюком.

Меми про акулу, яка з'їла росіянина у Єгипті. Фото: соцмережі

Меми про акулу, яка з'їла росіянина у Єгипті. Фото: соцмережі

Меми про акулу, яка з'їла росіянина у Єгипті. Фото: соцмережі

Меми про акулу, яка з'їла росіянина у Єгипті. Фото: соцмережі

Меми про акулу, яка з'їла росіянина у Єгипті. Фото: соцмережі

Меми про акулу, яка з'їла росіянина у Єгипті. Фото: соцмережі

Меми про акулу, яка з'їла росіянина у Єгипті. Фото: соцмережі

Меми про акулу, яка з'їла росіянина у Єгипті. Фото: соцмережі

Меми про акулу, яка з'їла росіянина у Єгипті. Фото: соцмережі

Меми про акулу, яка з'їла росіянина у Єгипті. Фото: соцмережі

Пару слів про акулу.



А збір тут: На безпілотник Shark для бригадної аеророзвідки 24-ї механізованої бригади ім. Короля Данила https://t.co/YMh6lEhKHG pic.twitter.com/GM2YpMey42 — Serhiy Prytula (@serhiyprytula) June 8, 2023

Меми про акулу, яка з'їла росіянина у Єгипті. Фото: соцмережі

Меми про акулу, яка з'їла росіянина у Єгипті. Фото: соцмережі

Меми про акулу, яка з'їла росіянина у Єгипті. Фото: соцмережі

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE нагадували про найкращі меми про війну, які українці створили за рік повномасштабного вторгнення Росії.