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Соцмережі вибухнули мемами про акулу, яка з'їла росіянина

8 червня 2023 21:34
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Соцмережі вибухнули мемами про акулу, яка з'їла росіянина
Мем про акулу, яка убила росіянина у Єгипті. Фото: Twitter
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Сьогодні інформаційний простір сколихнула новина про те, що у Єгипті, в місті Хургада, акула напала на чоловіка поблизу берега. З'ясувалося, що загиблий — громадянин Росії. Попри трагічні події у південних регіонах, які потерпають від підтоплення внаслідок підриву Каховської ГЕС, українці все ж знайшли у собі сили, щоб пожартувати про росіянина, який загинув від нападу акули. 

Новини.LIVE зібрали найцікавіші меми та жарти про акулу, яка вбила росіянина у Єгипті. 

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Що трапилося

За даними ЗМІ, загиблий 23-річний Володимир Попов з Архангельської області прилетів до Хургади 1 червня разом зі своїм батьком. Вони планували переоформити на хлопця квартиру, а також відпочити. Однак доля внесла корективи у ці плани. 

У мережі туристи публікували відео нападу.

"Акула. Акула. Відпливайте... Вона вже його останки доїдає", — кричали люди на березі, не випускаючи камеру з рук. 

Акулу виловили 

Через деякий час після інциденту, з'явилася інформація, що акулу, яка напала на росіянина, виловили

Реакція українців 

Українські користувачі соцмереж почали активно коментувати інцидент з росіянином на єгипетському курорті. Чимало людей жартували, що акулу варто нагородити орденом "За заслуги". Також люди жартома називають її союзницею України. 

З'явилися й меми, в яких акулу-вбивцю жартома пов'язують з начальником української розвідки Кирилом Будановим чи очільником СБУ Василем Малюком. 

Меми про акулу, яка з'їла росіянина у Єгипті. Фото: соцмережі
Меми про акулу, яка з'їла росіянина у Єгипті. Фото: соцмережі
Меми про акулу, яка з'їла росіянина у Єгипті. Фото: соцмережі
Меми про акулу, яка з'їла росіянина у Єгипті. Фото: соцмережі
Меми про акулу, яка з'їла росіянина у Єгипті. Фото: соцмережі
Меми про акулу, яка з'їла росіянина у Єгипті. Фото: соцмережі
Меми про акулу, яка з'їла росіянина у Єгипті. Фото: соцмережі
Меми про акулу, яка з'їла росіянина у Єгипті. Фото: соцмережі
Меми про акулу, яка з'їла росіянина у Єгипті. Фото: соцмережі
Меми про акулу, яка з'їла росіянина у Єгипті. Фото: соцмережі
Меми про акулу, яка з'їла росіянина у Єгипті. Фото: соцмережі
Меми про акулу, яка з'їла росіянина у Єгипті. Фото: соцмережі
Меми про акулу, яка з'їла росіянина у Єгипті. Фото: соцмережі
Меми про акулу, яка з'їла росіянина у Єгипті. Фото: соцмережі
Меми про акулу, яка з'їла росіянина у Єгипті. Фото: соцмережі
Меми про акулу, яка з'їла росіянина у Єгипті. Фото: соцмережі
Меми про акулу, яка з'їла росіянина у Єгипті. Фото: соцмережі
Меми про акулу, яка з'їла росіянина у Єгипті. Фото: соцмережі
Меми про акулу, яка з'їла росіянина у Єгипті. Фото: соцмережі
Меми про акулу, яка з'їла росіянина у Єгипті. Фото: соцмережі
Меми про акулу, яка з'їла росіянина у Єгипті. Фото: соцмережі
Меми про акулу, яка з'їла росіянина у Єгипті. Фото: соцмережі
Меми про акулу, яка з'їла росіянина у Єгипті. Фото: соцмережі
Меми про акулу, яка з'їла росіянина у Єгипті. Фото: соцмережі
Меми про акулу, яка з'їла росіянина у Єгипті. Фото: соцмережі
Меми про акулу, яка з'їла росіянина у Єгипті. Фото: соцмережі

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE нагадували про найкращі меми про війну, які українці створили за рік повномасштабного вторгнення Росії. 

 

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