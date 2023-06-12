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Спецпроект "Герои в тылу": история железнодорожника Дмитрия Ярошенко

12 июня 2023 19:00
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка
Спецпроект Герои в тылу – история эвакуационных рейсов
Начальник поезда Дмитрий Ярошенко. Фото: Новини.LIVE
kartasheva.jpg - Антонина Карташева
Антонина Карташева
Журналистка

На ютуб-канале Новини.LIVE стартовал спецпроект "Герои в тылу". Первый выпуск — история начальника поезда Дмитрия Ярошенко, который со своей поездной бригадой в 2014 году совершил крайний рейс в Крым, а в феврале 2022-го эвакуировал людей из Киева и уже осенью совершил победный рейс в Херсон.

Дмитрий Ярошенко из семьи железнодорожников, поэтому подростком не сомневался, выбирая профессию. Он 17 лет строит карьеру в Укрзализныце, вместе с ним работает и жена Анна. На очередной рейс она провожала его объятиями. С героической командой курсировала рейсом Киев — Хелм и съемочная группа Новини.LIVE.

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