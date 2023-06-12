Спецпроект Герої в тилу - історія евакуаційних рейсів

Начальник потяга Дмитро Ярошенко. Фото: Новини.LIVE

На ютуб-каналі Новини.LIVE стартував спецпроєкт "Герої в тилу". Перший випуск — історія начальника потяга Дмитра Ярошенка, який зі своєю поїзною бригадою у 2014 здійснив крайній рейс у Крим, а у лютому 2022-го евакуював людей з Києва і вже восени здійснив переможний рейс у Херсон.

Дмитро Ярошенко з родини залізничників, тому підлітком не вагався, обираючи професію. Він 17 років будує кар'єру в Укрзалізниці, разом з ним працює і дружина Анна. На черговий рейс вона проводжала його обіймами. З героїчною командою курсувала рейсом Київ — Хелм і знімальна група Новини.LIVE.