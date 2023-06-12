Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Суспільство arrow Спецпроєкт "Герої в тилу": історія залізничника Дмитра Ярошенка arrow

Спецпроєкт "Герої в тилу": історія залізничника Дмитра Ярошенка

12 червня 2023 19:00
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Спецпроект Герої в тилу - історія евакуаційних рейсів
Начальник потяга Дмитро Ярошенко. Фото: Новини.LIVE
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

На ютуб-каналі Новини.LIVE стартував спецпроєкт "Герої в тилу". Перший випуск — історія начальника потяга Дмитра Ярошенка, який зі своєю поїзною бригадою у 2014 здійснив крайній рейс у Крим, а у лютому 2022-го евакуював людей з Києва і вже восени здійснив переможний рейс у Херсон.

Дмитро Ярошенко з родини залізничників, тому підлітком не вагався, обираючи професію. Він 17 років будує кар'єру в Укрзалізниці, разом з ним працює і дружина Анна. На черговий рейс вона проводжала його обіймами. З героїчною командою курсувала рейсом Київ — Хелм і знімальна група Новини.LIVE. 

Читайте також:

 

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

Спецпроєкт "Герої в тилу": історія залізничника Дмитра Ярошенка

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

12:34 Безвіз для України під загрозою: в ЄС зробили важливу заяву

09:17 Маліновський повернеться до Італії: який клуб чекає на українця

08:49 Шапаренко піде з "Динамо": які клуби цікавляться гравцем

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB