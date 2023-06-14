Спецпроект Герои в тылу: история команды Укрзализныци

Спецпроект "Герои в тылу". Фото: Новини.LIVE

Укрзализныця во время войны стала спасительной компанией для украинцев, ведь это единственный транспортный узел, который продолжил работу и взял на себя сверхважную социальную миссию — спасение людей.

Десятки железнодорожников погибли на войне, сотни — без устали работали без выходных в эвакуационных рейсах. Новини.LIVE в рамках спецпроекта "Герои в тылу" познакомит вас с начальником поезда Дмитрием Ярошенко, который со своей бригадой первыми вывозили людей из Киева, первыми ездили победным рейсом в Херсон и первыми планируют отправиться в деоккупированный Севастополь.

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Дмитрий Ярошенко: о герое

Дмитрий Ярошенко из семьи железнодорожников, поэтому подростком не сомневался, выбирая профессию. Он 17 лет строит карьеру в Укрзализныце, вместе с ним работает и жена Анна.

"Вы знаете, он для меня всегда герой. Нет разницы, война или не война. Это мой человек, вот и все, которого я никому не отдам. Он молодец. Он очень сдержан. Вы понимаете, вот сколько на него как на начальника поезда было положено эмоционально, физически и морально…Сколько звонков было, он никому не отказал", — рассказала жена о Дмитрии.

Начальник поезда Дмитрий с женой Анной. Фото: Дмитрий Ярошенко

С первых дней войны супружеская пара вместе работала на эвакуационных рейсах. Уже позже Анна вернулась работать на вокзал, а Дмитрий начал возить украинцев в дружескую Польшу. И от своей работы мужчина не устает, а получает настоящее удовольствие.

"Я думаю, что в каждой профессии, когда люди отдаются на 100%, тогда будет все в порядке. Я горжусь своей профессией, я всегда хотел быть начальником поезда, с детства", — рассказал Дмитрий.

Первые дни войны: воспоминания команды

Вместе с женой и детьми Дмитрий 24 февраля 2022 года был дома. Его рабочая смена приходилась на 25 февраля, и мужчина не колеблясь уехал на работу. Так поступили все железнодорожники из его команды.

"Наш поезд один из первых отправлялся из Киева. И все, знаете, пытались попасть на этот поезд, как на последний. Я помню первую подачу поезда на посадку — перрон полный, там асфальт нельзя разглядеть, где тот перрон. Хаос, люди кричат. Я сразу сказал — первые заходят мамы с детьми, потом пенсионеры, а на мужчин, если хватит мест, то они зайдут", — вспомнил первый эвакуационный рейс из столицы.

Вагоны переполнялись людьми. Вместо четырех пассажиров в купе помещали не менее 8, кое-где 11. На третьи полки для вещей сажали детей, в тамбурах и коридорах размещали животных.

"Бабушка лет 80, она еле ходила. Говорит: "Вывезите меня из Киева куда-нибудь". Но она не сама, у нее 6 собак и 12 кошек. Я сначала не поверил, честно не поверил. Но мы загрузили этих животных на рабочий тамбур с другого конца поезда. Это меня тогда поразило, что люди в ту минуту думали о домашних любимцах. Я уверен, российские граждане об этом бы и не думали" , — поделился Дмитрий.

Люди идут на эвакуационный рейс. Фото: Укрзализныця

Поражающие истории есть у каждого проводника из бригады Дмитрия. Кто-то помнит бабушек с животными, кто-то — мам, которые забрасывали детей в поезд с надеждой, что их вывезут подальше от войны.

"Помню маму, которая бросала двухлетнего ребенка в поезд на толпу и кричала: "Только заберите, а его там встретят". Где там и кто там — непонятно. И мы ту маму среди людей затаскивали в вагон. Это было страшно, и ты запоминаешь каждого, даже лицо", — вспомнила Анна.



Люди пытаются попасть в эвакуационный поезд. Фото: Укрзализныця

Без выходных поездная бригада Дмитрия в начале войны работала неделями. Со временем все привыкли к новым условиям работы и подстраивались под каждого пассажира, нуждавшегося в помощи.

"Помню, что света нет и кто-то кричит: "Проводник, проводник, женщине плохо". Дойти нельзя было. Такая щупленькая маленькая женщина на восьмом месяце беременности. Ей становилось все хуже и хуже. Она сказала, что у нее начинаются схватки, я испугалась, потому что не знала что делать. Вспомнилась своя жизнь. Я потихоньку подтянула ее к себе в купе, положила на бочок. Мы ее довезли в Мукачево. Все хорошо, она не разродилась. А с ней были еще двое маленьких деток. По сегодняшний день лицо помню", — вспомнила проводница Галина Сатановская.

Укрзализныця: герои в тылу

Дмитрий гордится своей командой и доверяет каждому работнику. Осенью 2022 года они первыми приехали в деоккупированный Херсон поездом победы. Теперь мечтают поехать в Крым.

Первый поезд в Херсон. Фото: Укрзализныця

"Проводник — он не просто выписывает билеты и готовит чай. Он и психолог, и медик когда нужно. Мы здесь были действительно как на своем фронте. Еще в Крым поедем, обязательно", — поделилась ощущениями проводница Анна.

Поездная бригада Укрзализныци. Фото: Дмитрий Ярошенко

Сам Дмитрий не считает себя героем. Но уверяет, что железнодорожники на момент начала войны сделали невозможное. То, что люди не ожидали от них. И если бы ему пришлось раздавать билеты с пожеланиями, он написал бы главные слова: "Чтобы все родные и близкие были живы и здоровы. Лучше жизни ничего нет. Особенно в нашей ситуации, в сегодняшнее время".