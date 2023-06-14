Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Суспільство arrow Спецпроєкт "Герої в тилу": як команда залізничників першою рятувала українців arrow

Спецпроєкт "Герої в тилу": як команда залізничників першою рятувала українців

14 червня 2023 06:40
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
Спецпроект Герої в тилу: історія команди Укрзалізниці
Спецпроект "Герої в тилу". Фото: Новини.LIVE
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Укрзалізниця в часи війни стала рятівною компанією для українців, адже це єдиний транспортний вузол, який продовжив роботу і взяв на себе надважливу соціальну місію — порятунок людей. 

Десятки залізничників загинули на війні, сотні невтомно працювали без вихідних в евакуаційний рейсах. Новини.LIVE в рамках спецпроєкту "Герої в тилу" познайомить вас з начальником потяга Дмитром Ярошенком, який зі своєю бригадою першими вивозили людей з Києва, першими їздили переможним рейсом у Херсон і першими планують вирушити до деокупованого Севастополя. 

Читайте також:

Дмитро Ярошенко: про героя 

Дмитро Ярошенко з родини залізничників, тому підлітком не вагався, обираючи професію. Він 17 років будує кар'єру в Укрзалізниці, разом з ним працює і дружина Анна. 

"Ви знаєте, він для мене завжди герой. Немає різниці війна чи не війна. Це моя людина, ось і все, яку я нікому не віддам. Він молодець. Він дуже витриманий. Ви розумієте, от скільки на нього як на начальника потяга було покладено емоційно, фізично і моральною…Скільки дзвінків було, він нікому не відмовив", — розповіла дружина про Дмитра.

Железнодорожники
Начальник потяга Дмитро з дружиною Анною. Фото: Дмитро Ярошенко 

З перших днів війни подружня пара разом працювала на евакуаційних рейсах. Вже пізніше Анна  повернулася працювати на вокзал, а Дмитро почав возити українців у дружню Польщу. І від своєї роботи чоловік не втомлюється, а отримує справжнє задоволення. 

"Я гадаю, що в  кожній професії, коли люди викладаються на 100%, тоді буде все гаразд. Я пишаюся своєю професією, я завжди хотів бути начальником поїзда, з дитинства", — розповів Дмитро. 

Перші дні війни: спогади команди 

Разом з дружиною і дітьми Дмитро 24 лютого 2022 року був вдома. Його робоча зміна припадала на 25 лютого, і чоловік не вагаючись поїхав на роботу. Так зробили всі залізничники з його команди. 

"Наш поїзд один із перших вирушав з Києва. І всі, знаєте, намагалися попасти на цей потяг, наче він останній. Я пам'ятаю першу подачу поїзда на посадку — перон повний, там асфальт не можна розгледіти, де той перон. Хаос, люди кричать. Я одразу сказав: перші заходять мами з дітьми, потім пенсіонери, а на чоловіків, якщо вистачить місць, то вони зайдуть", — згадав чоловік перший евакуаційний рейс зі столиці. 

Вагони переповнювалися людьми. Замість чотирьох пасажирів у купе вміщували щонайменше 8, подекуди 11. На треті полички для речей садили дітей, в тамбурах і коридорах розміщували тварин. 

"Бабушка років 80, вона ледве йшла. Каже, вивезіть мене з Києва куди-небудь. Але вона не сама, в неї 6 собак і 12 котів. Я спочатку не повірив, чесно не повірив. Але ми завантажили цих тварин на робочий тамбур з іншого кінця потяга. Це мене тоді вразило, що люди в ту хвилину думали про домашніх улюбленців. Я більш впевнений, російські громадяни про це б і не думали", — поділився Дмитро. 

Эвакуация
Люди йдуть на евакуаційний рейс. Фото: Укрзалізниця

Історії, які вражають, є у кожного провідника із бригади Дмитра. Хтось пам'ятає бабусь з тваринами, хтось — мам, які закидали дітей у потяг з надією, що їх вивезуть подалі від війни. 

"Пам’ятаю маму, яка кидала дворічну дитину в потяг на натовп і кричала — тільки заберіть, а його там зустрінуть. Де там і хто там — незрозуміло. І ми ту маму між людей затягували у вагон. Це було страшно, і ти запам'ятовуєш кожного. Навіть обличчя”, — згадала Анна. 

Эвакуация
Люди намагаються потрапити в евакуаційний потяг. Фото: Укрзалізниця

Без вихідних поїзна бригада Дмитра на початку війни працювала тижнями. З часом всі звикли до нових умов роботи і підлаштовувалися під кожного пасажира, який потребував допомоги. 

"Пам'ятаю, що світла немає і хтось кричить: "Провідник, провідник, жінці погано". Дійти не можна було. Така щупленька маленька жіночка на восьмому місяці вагітності. Їй ставало все гірше і гірше. Вона сказала, що в неї починаються перейми, я злякалася, бо не знала, що робити. Згадалося своє життя. Я потихеньку підтягнула її до себе в купе, положила на бочок. Ми її довезли до Мукачева. Все добре, вона не розродилася. А з нею були ще двоє маленьких діток. Дотепер обличчя пам'ятаю", — згадала провідниця Галина Сатанівська. 

Укрзалізниця: герої в тилу 

Дмитро пишається своєю командою і довіряє кожному працівнику. Восени 2022 року вони першими приїхали в деокупований Херсон потягом перемоги. Тепер мріють поїхати в Крим. 

Поезд до Херсона
Перший потяг до Херсона. Фото: Укрзалізниця

"Провідник — він не просто виписує квитки і готує чай. Він є в психологом і медиком, коли потрібно. Ми тут були дійсно як на своєму фронті. Ще в Крим поїдемо, обов'язково", — поділилася відчуттями провідниця Галина.

Команда Укрзализныци
Поїзна бригада Укрзалізниці. Фото: Дмитро Ярошенко 

Сам Дмитро не вважає себе героєм. Але запевняє, що залізничники на момент початку війни зробили неможливе. Те, що люди не очікували від них. І якби йому довелося роздавати квитки з побажаннями, він би написав головні слова: "Щоб всі рідні і близькі були живі і здорові. Краще життя нічого нема. Особливо в нашій ситуації, в наш час". 

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

Спецпроєкт "Герої в тилу": історія залізничника Дмитра Ярошенка

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

11:54 Військовозобов'язані проходитимуть медкомісію за новою схемою: що змінилося

12:34 Безвіз для України під загрозою: в ЄС зробили важливу заяву

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB