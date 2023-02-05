В Укрэнерго рассказали, какая ситуация с электроэнергией на 5 февраля

Потребление увеличивается: в Укрэнерго рассказали, какая ситуация с электроэнергией
Из-за морозов в Украине постепенно растет потребление электроэнергии. Впрочем, дефицит несколько уменьшился, благодаря увеличению производства.
Об этом информирует пресс-служба НЭК "Укрэнерго".
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Какая ситуация со светом
После ремонта в сеть вернулись два блока на тепловых электростанциях. Одновременно один блок выведен в аварийный ремонт. Также в течение почти всех суток происходит импорт электроэнергии из других стран.
По состоянию на 5 февраля, дефицит электроэнергии несколько снизился, однако все еще сохраняется на существенном уровне. Имеющийся объем производимой электроэнергии все еще недостаточен для покрытия потребления в полном объеме. Кроме этого, в Киевской и Одесской областях есть сетевые ограничения.
"В результате российских ракетных и дроновых атак повреждены электростанции (генерирующие мощности) и высоковольтная сеть. 13 ракетных и 15 дроновых атак нанесли значительные повреждения объектам высоковольтной сети и электростанциям", — говорится в сообщении Укрэнерго.
Отмечается, что лимиты потребления доведены ко всем областям. Ограничения будут действовать, за исключением Киевской и Одесской областей, только на период с 16:00 до 20:00. В остальное время суток ограничение потребления применять не планируется.
Напомним, ранее мы писали, что в Украине в условиях военного положения санкционные действия не применяются за неуплату долгов за электроэнергию. Хотя и задолженность перед поставщиками тормозит возобновление.
Существуют разные факторы, почему потребитель не может платить за электроэнергию. Так, многие украинцы из-за войны покинули свои дома. В таких случаях не придется платить за электроэнергию, ведь потребители должны рассчитываться за использованный ресурс.