В Укрэнерго рассказали, какая ситуация с электроэнергией на 5 февраля

Из-за атак со стороны россии в Украине все еще сохраняется дефицит электроэнергии

Из-за морозов в Украине постепенно растет потребление электроэнергии. Впрочем, дефицит несколько уменьшился, благодаря увеличению производства.

Об этом информирует пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Какая ситуация со светом

После ремонта в сеть вернулись два блока на тепловых электростанциях. Одновременно один блок выведен в аварийный ремонт. Также в течение почти всех суток происходит импорт электроэнергии из других стран.

По состоянию на 5 февраля, дефицит электроэнергии несколько снизился, однако все еще сохраняется на существенном уровне. Имеющийся объем производимой электроэнергии все еще недостаточен для покрытия потребления в полном объеме. Кроме этого, в Киевской и Одесской областях есть сетевые ограничения.

"В результате российских ракетных и дроновых атак повреждены электростанции (генерирующие мощности) и высоковольтная сеть. 13 ракетных и 15 дроновых атак нанесли значительные повреждения объектам высоковольтной сети и электростанциям", — говорится в сообщении Укрэнерго.

Отмечается, что лимиты потребления доведены ко всем областям. Ограничения будут действовать, за исключением Киевской и Одесской областей, только на период с 16:00 до 20:00. В остальное время суток ограничение потребления применять не планируется.

Напомним, ранее мы писали, что в Украине в условиях военного положения санкционные действия не применяются за неуплату долгов за электроэнергию. Хотя и задолженность перед поставщиками тормозит возобновление.

Существуют разные факторы, почему потребитель не может платить за электроэнергию. Так, многие украинцы из-за войны покинули свои дома. В таких случаях не придется платить за электроэнергию, ведь потребители должны рассчитываться за использованный ресурс.