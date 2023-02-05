В Укренерго розповіли, яка ситуація з електроенергією на 5 лютого

Через атаки зі сторони рф в Україні досі зберігається дефіцит електроенергії

Через мороз в Україні поступово зростає споживання електроенергії. Втім дефіцит дещо зменшився, завдяки збільшенню виробництва.

Про це інформує пресслужба НЕК "Укренерго".

Яка ситуація зі світлом

Зазначається, що після ремонту в мережу повернулись два блоки на теплових електростанціях. Водночас один блок виведено в аварійний ремонт. Також протягом майже всієї доби відбувається імпорт електроенергії з інших країн.

Станом на 5 лютого дефіцит електроенергії дещо зменшився, проте все ще зберігається на суттєвому рівні. Наявний обсяг виробленої електроенергії все ще недостатній для покриття споживання у повному обсязі. Окрім цього, в Київській та Одеській областях є мережеві обмеження.

"Внаслідок російських ракетних та дронових атак пошкоджені електростанції (генеруючі потужності) та високовольтна мережа. 13 ракетних та 15 дронових атак завдали значних пошкоджень об’єктам високовольтної мережі та електростанціям", — йдеться у повідомленні Укренерго.

Зазначається, що ліміти споживання доведені до всіх областей. Обмеження будуть діяти, за виключенням Київської та Одеської областей, лише на період з 16:00 до 20:00. В інший час доби обмеження споживання застосовувати не планується.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україні в умовах воєнного стану санкційні дії не застосовуються за несплату боргів за електроенергію. Хоча й заборгованість перед постачальниками гальмує поновлення.

Існують різні чинники, чому споживач не може платити за електроенергію. Так, багато українців через війну залишили свої будинки. У таких випадках не доведеться платити за електроенергію, адже споживачі мають розраховуватись за використаний ресурс.