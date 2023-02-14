В Укрэнерго рассказали, какая ситуация с электроэнергией на 14 февраля

Потребление растет: в Укрэнерго рассказали, будут ли сегодня выключать свет
В Украине постепенно улучшается ситуация с электроэнергией. Сейчас во всех областях, кроме Одесской области, отсутствуют лимиты по потреблению.
Об этом информирует пресс-служба Укрэнерго.
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По данным компании, сегодня, 14 февраля, потребление электроэнергии остается существенным. Однако дефицит мощности в энергосистеме отсутствует, электростанции производят достаточно, чтобы покрыть потребности граждан.
В то же время, выведен в ремонт энергоблок на одной из электростанций, но это компенсируется усиленной работой гидроэлектростанций. Также идет импорт электроэнергии из Словакии.
"Из-за отсутствия дефицита мощности лимиты потребления в области на сегодняшний день не приходились. Согласно росту потребления возможно применение отключений. Замеры фактического потребления в областях Украины проводятся в соответствии с графиком", — рассказали в компании.
В Одессе из-за поврежденной инфраструктуры все еще действуют незначительные сетевые ограничения.
Напомним, накануне писали, что из-за старых труб целый микрорайон в Одессе остался без водоснабжения.