В Укренерго розповіли, яка ситуація з електроенергією на 14 лютого

Споживання зростає: в Укренерго розповіли, чи вимикатимуть сьогодні світло
В Україні поступово покращується ситуація з електроенергією. Наразі в усіх областях окрім Одещини відсутні ліміти щодо споживання.
Про це інформує пресслужба Укренерго.
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За даними компанії, сьогодні, 14 лютого, споживання електроенергії залишається суттєвим. Однак дефіцит потужності в енергосистемі наразі відсутній, електростанції виробляють достатньо, щоб покрити потреби громадян.
Водночас виведено в ремонт енергоблок на одній з електростанцій, але це компенсується посиленою роботою гідроелектростанцій. Також триває імпорт електроенергії зі Словаччини.
"Через відсутність дефіциту потужності ліміти споживання до областей на сьогодні не доводились. Відповідно до зростання споживання можливе застосування відключень. Заміри фактичного споживання в областях України проводяться відповідно до графіка", — розповіли у компанії.
В Одесі через пошкоджену інфраструктуру все ще діють незначні мережеві обмеження.
Нагадаємо, напередодні писали, що через старі труби цілий мікрорайон в Одесі залишився без водопостачання.