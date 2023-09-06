Дело Коломойского: адвокаты не знают, почему олигарха не доставили в суд

Адвокаты Игоря Коломойского дают комментарии журналистам 6 сентября 2023 года. Скриншот

Сегодня, 6 сентября, в Апелляционном суде города Киева должно было состояться заседание по делу Игоря Коломойского. Однако этого не произошло, ведь Шевченковский райсуд не доставил материалы дела в Апелляционный суд. Также Коломойского не привезли из СИЗО.

Детали рассказывают адвокаты Игоря Коломойского эксклюзивно журналисту Новини.LIVE .

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"Для нас важно получить решение апелляционной инстанции, чтобы суд проверил законность решения Шевченковского суда. Мы хотим посмотреть, чем обосновано подозрение Игорю Валерьевичу и чем подтверждается наличие рисков. Он (Коломойский — Ред.) сам прибыл на судебное заседание. Очень странное дело сейчас" , – заявили адвокаты.

На вопрос журналистов, планируется ли все-таки внесение залога, сторона защиты ответила неоднозначно.

"О залоге несколько раз мы сообщили, но есть такой вопрос: сторона защиты обоснованно считает, что решение суда первой инстанции является незаконным. То есть и определение меры пресечения в виде содержания под стражей, и размер залога, который является альтернативой. Какой смысл вносить залог без решение апелляции, которая может принять законное решение, потому что сторона защиты считает, что для этого есть все основания", — добавил адвокат.

Что известно о суде над скандальным бизнесменом

Шевченковский районный суд города Киева принял решение о мере пресечения бизнесмену Игорю Коломойскому . Речь идет о заключении в течение 60 дней с альтернативой внесения залога.

Адвокаты Игоря Коломойского заявили, что олигарх не будет вносить залог в размере более 509 миллионов гривен. Также они готовят апелляцию на решение суда.

Одиозный народный депутат Александр Дубинский заявил, что готов поддержать олигарх в суде.

Украинский олигарх Игорь Коломойский подозревается в мошенничестве и противоправном завладении чужим имуществом. В тексте подозрения отмечается, что он гражданин Израиля и Кипра.

Шестого сентября в Киевском апелляционном суде должно было состояться заседание по делу Игоря Коломойского . Там судья должен был рассмотреть апелляционную жалобу на арест бизнесмена, однако судебное заседание так и не состоялось.