Справа Коломойського: адвокати не знають, чому олігарха не доставили до суду

Адвокати Ігоря Коломойського даютькоментарі журналістам 6 вересня 2023 року. Скриншот

Сьогодні, 6 вересня, у Апеляційному суді міста Києва мало б відбутись засідання у справі Ігоря Коломойського. Однак цього не відбулося, адже Шевченківський райсуд не доставив матеріали справи до Апеляційного суду. Також Коломойського не привезли із СІЗО.

Деталі розповідають адвокати Ігоря Коломойського ексклюзивно журналісту Новини.LIVE.

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"Для нас важливо отримати рішення апеляційної інстанції, щоб суд перевірив законність рішення Шевченківського суду. Ми хочемо подивитись, чим обґрунтована підозра Ігорю Валерійовичу і чим підтверджується наявність ризиків. Він (Коломойський — Ред.) сам прибув на судове засідання. Дуже дивна річ зараз", — заявили адвокати.

На питання журналістів, чи планується все-таки внесення застави, сторона захисту відповіла неоднозначно.

"Про заставу кілька разів ми повідомили, але є таке питання: сторона захисту обгрунтовано вважає, що рішення суду першої інстанції є незаконним. Тобто і визначення запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, і розмір застави, яка є альтернативою. Який сенс вносити заставу без рішення апеляції, яка може прийняти законне рішення, тому що сторона захисту вважає, що на це є всі підстави", — додав адвокат.

Що відомо про суд над скандальним бізнесменом

Шевченківський районний суд міста Києва ухвалив рішення щодо запобіжного заходу бізнесмену Ігорю Коломойському. Йдеться про ув'язнення протягом 60 днів з альтернативою внесення застави.

Адвокати Ігоря Коломойського заявили, що олігарх не вноситиме заставу у розмірі понад 509 мільйонів гривень. Також вони готують апеляцію на рішення суду.

Одіозний народний депутат Олександр Дубінський заявив, що готовий підтримати олігарха у суді.

Український олігарх Ігор Коломойський підозрюється у шахрайстві та протиправному заволодінні чужим майном. У тексті підозри зазначається, що він є громадянином Ізраїлю та Кіпру.

Шостого вересня у Київському апеляційному суді мало б відбутися засідання у справі Ігоря Коломойського. Там суддя повинен був розглянути апеляційну скаргу на арешт бізнесмена, однак судове засідання так і не відбулося.