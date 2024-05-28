Справедливые графики — Кабмин определил, где не будут отключать свет

Специалист по энергетическому объекту. Иллюстративное фото: 4studio.com.ua

В Украине будут внедрены новые, более справедливые графики отключения электроэнергии. Кабинет Министров поддержал соответствующее постановление, определяющее перечень приоритетных объектов, не отключенных от электроснабжения.

Об этом сообщили в Министерстве энергетики.

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Приоритетное энергообеспечение получат объекты критической инфраструктуры, больницы, военные предприятия и мобилизующие заведения. Областные военные администрации и Киевская МВА должны подготовить и утвердить перечни этих критически важных объектов.

В перечень приоритетных объектов, имеющих первоочередное энергообеспечение, входят:

Объекты критической инфраструктуры топливно-энергетического сектора и системы жизнеобеспечения включены в Реестр объектов критической инфраструктуры.

включены в Реестр объектов критической инфраструктуры. Учреждения здравоохранения: государственной или коммунальной формы собственности.

государственной или коммунальной формы собственности. Военные части и территориальные центры комплектования и социальной поддержки: в частности, объекты, используемые для территориальной общины в условиях военного положения.

в частности, объекты, используемые для территориальной общины в условиях военного положения. Предприятия оборонного комплекса Украины: в частности, выполняющие мобилизационные задачи по созданию, производству, ремонту и поставке вооружения, боеприпасов, военной техники, специальных комплектующих изделий, а также предприятия железнодорожного транспорта.

в частности, выполняющие мобилизационные задачи по созданию, производству, ремонту и поставке вооружения, боеприпасов, военной техники, специальных комплектующих изделий, а также предприятия железнодорожного транспорта. Предприятия, деятельность которых важна для обеспечения продовольственной, экономической и/или энергетической безопасности страны: предприятия с непрерывным циклом производства.

предприятия с непрерывным циклом производства. Электронные коммуникационные сети .

. Органы государственной власти: Верховная Рада, Кабинет Министров, центральные органы исполнительной власти, правоохранительные органы (органы внутренних дел, прокуратуры, СБУ, объекты ГСЧС).

Детали постановления Кабмина и вступление в силу

Для каждого объекта перечень должен содержать наименование, местонахождение, определение и применение предельных величин потребления электрической мощности.

Постановление вступает в силу через месяц после его опубликования и будет действовать в период военного положения и шесть месяцев после его прекращения или отмены.

Это решение направлено на обеспечение стабильного функционирования важных объектов и уменьшение негативных последствий отключения электроэнергии для населения и критической инфраструктуры страны.

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