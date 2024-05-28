Справедливые графики — Кабмин определил, где не будут отключать свет
В Украине будут внедрены новые, более справедливые графики отключения электроэнергии. Кабинет Министров поддержал соответствующее постановление, определяющее перечень приоритетных объектов, не отключенных от электроснабжения.
Об этом сообщили в Министерстве энергетики.
Новые графики отключения света
Приоритетное энергообеспечение получат объекты критической инфраструктуры, больницы, военные предприятия и мобилизующие заведения. Областные военные администрации и Киевская МВА должны подготовить и утвердить перечни этих критически важных объектов.
В перечень приоритетных объектов, имеющих первоочередное энергообеспечение, входят:
- Объекты критической инфраструктуры топливно-энергетического сектора и системы жизнеобеспечения включены в Реестр объектов критической инфраструктуры.
- Учреждения здравоохранения: государственной или коммунальной формы собственности.
- Военные части и территориальные центры комплектования и социальной поддержки: в частности, объекты, используемые для территориальной общины в условиях военного положения.
- Предприятия оборонного комплекса Украины: в частности, выполняющие мобилизационные задачи по созданию, производству, ремонту и поставке вооружения, боеприпасов, военной техники, специальных комплектующих изделий, а также предприятия железнодорожного транспорта.
- Предприятия, деятельность которых важна для обеспечения продовольственной, экономической и/или энергетической безопасности страны: предприятия с непрерывным циклом производства.
- Электронные коммуникационные сети.
- Органы государственной власти: Верховная Рада, Кабинет Министров, центральные органы исполнительной власти, правоохранительные органы (органы внутренних дел, прокуратуры, СБУ, объекты ГСЧС).
Детали постановления Кабмина и вступление в силу
Для каждого объекта перечень должен содержать наименование, местонахождение, определение и применение предельных величин потребления электрической мощности.
Постановление вступает в силу через месяц после его опубликования и будет действовать в период военного положения и шесть месяцев после его прекращения или отмены.
Это решение направлено на обеспечение стабильного функционирования важных объектов и уменьшение негативных последствий отключения электроэнергии для населения и критической инфраструктуры страны.
Ранее в Укрэнерго объяснили, почему отключение света аргументируется плохой погодой.
Также мы писали, что в Украине летом из-за причиненного Россией ущерба энергетическому сектору ожидается сложная ситуация. Потребителям следует быть готовыми к новым отключениям света.
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