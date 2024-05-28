Справедливі графіки — Кабмін визначив, де не будуть вимикати світло

Фахівець на енергетичному об'єкті. Ілюстративне фото: 4studio.com.ua

В Україні будуть впроваджені нові, більш справедливі графіки відключення електроенергії. Кабінет Міністрів підтримав відповідну постанову, яка визначає перелік пріоритетних об'єктів, що не будуть відключені від електропостачання.

Про це повідомили у Міністерстві енергетики.

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Пріоритетне енергозабезпечення отримають об'єкти критичної інфраструктури, лікарні, військові підприємства та заклади, що займаються мобілізацією. Обласні військові адміністрації та Київська МВА повинні підготувати та затвердити переліки цих критично важливих об’єктів.

До переліку пріоритетних об'єктів, які матимуть першочергове енергозабезпечення, входять:

Об'єкти критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору та системи життєзабезпечення : включені до Реєстру об'єктів критичної інфраструктури.

: включені до Реєстру об'єктів критичної інфраструктури. Заклади охорони здоров'я : державної або комунальної форми власності.

: державної або комунальної форми власності. Військові частини та територіальні центри комплектування і соціальної підтримки : зокрема об'єкти, що використовуються для територіальної громади в умовах воєнного стану.

: зокрема об'єкти, що використовуються для територіальної громади в умовах воєнного стану. Підприємства оборонного комплексу України : зокрема ті, що виконують мобілізаційні завдання із створення, виробництва, ремонту та постачання озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів, а також підприємства залізничного транспорту.

: зокрема ті, що виконують мобілізаційні завдання із створення, виробництва, ремонту та постачання озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів, а також підприємства залізничного транспорту. Підприємства, діяльність яких важлива для забезпечення продовольчої, економічної та/або енергетичної безпеки країни : підприємства з неперервним циклом виробництва.

: підприємства з неперервним циклом виробництва. Електронні комунікаційні мережі .

. Органи державної влади: Верховна Рада, Кабінет Міністрів, центральні органи виконавчої влади, правоохоронні органи (органи внутрішніх справ, прокуратури, СБУ, об'єкти ДСНС).

Деталі постанови Кабміну та набрання чинності

Щодо кожного об'єкта перелік повинен містити найменування, місцезнаходження, визначення та застосування граничних величин споживання електричної потужності.

Постанова набирає чинності через місяць після її опублікування і діятиме протягом періоду воєнного стану та шести місяців після його припинення чи скасування.

Це рішення спрямоване на забезпечення стабільного функціонування важливих об'єктів і зменшення негативних наслідків відключень електроенергії для населення та критичної інфраструктури країни.

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