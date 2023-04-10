Сопротивление растет, а россияне бегут: представитель Президента рассказала о настроениях в Крыму

Тамила Ташева. фото: president.gov.ua

Большое количество россиян на фоне слухов о контрнаступлении ВСУ и планов по освобождению Крыма военным путем сбегают с оккупированного полуострова в россию. Также на улицах Крыма все чаще появляется украинская символика.

Об этом рассказала постоянный представитель Президента Украины в Автономной республике Крым Тамила Ташева в интервью "РБК-Украина".

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Настроения среди жителей Крыма

Ташева отметила, что население полуострова очень неоднородно в своем отношении к текущим событиям. По ее словам, нарастает количество случаев проукраинского сопротивления оккупантам, значительная часть населения держит нейтралитет, а завезенные из "материка" граждане россии категорически против освобождения.

"Но по их мнения никто не будет учитывать — ведь после деоккупации (а лучше заранее) все они вернутся домой в россию", — подчеркнула она.

Представительница Президента также отметила, что настроения не были одинаковыми, еще до полномасштабного вторжения.

"Учитывая, что за время оккупации Крыма, туда незаконно переместилось от 500 до 800 тысяч граждан россии, настроения были разнообразными. Понятно, что граждане россии как колонизаторы активно радовались оккупации, поэтому их отношение к Украине не может быть положительным. Однако есть большая часть наших граждан, которые всегда имели активную проукраинскую позицию. Также нужно учитывать ту часть населения оккупированного полуострова, которая нейтрально относится к ситуации, потому что оккупанты все 9 лет активно распространяли враждебную пропаганду против всего украинского", — отметила чиновница.

Сопротивление оккупации

По словам Ташевой, после начала полномасштабного вторжения настроения начали достаточно меняться, в первую очередь, у людей, которые имели активную позицию. Но эта позиция могла не быть визуально проукраинской, ведь следствием этого могли стать репрессии. В то же время, по ее словам, на улицах Крыма стала чаще появляться украинская символика.

"Мы почти не видели украинской символики в течение этих восьми лет оккупации, кроме разве что первого года, более-менее. А сейчас мы видим, что люди начали это проявлять и фактически с первых дней полномасштабной войны", — сказала она, добавив, что рисуют граффити со словами "Слава Украине!", "ВСУ идет", а также вывешивают флаги в публичных местах и распространяют листовки с проукраинской позицией.

Выезд россиян из Крыма

"Достаточно большое количество россиян уезжает, возвращается из Крыма обратно на территорию россии. Я не скажу, что это прямо массовый выезд, но это есть. Мы следим и за рынком недвижимости, например, из того, что есть в открытом доступе, видно – рынок очень просел, спроса фактически нет", — сказала Ташева.

Она отметила, что массово из оккупированного Крыма уезжали во время мобилизации в российскую армию.

"Активно выезжали после начала незаконной мобилизационной кампании, как, собственно, и с территории россии. Когда мобилизацию объявили, конечно же, россияне с оккупированного полуострова также начали уезжать. Никто из них не хотел умирать за путина и его идеи. Однако, стоит отметить, что объявление незаконной мобилизации повлекло за собой массовый выезд и граждан Украины из оккупированного Крыма, ведь они не хотели служить в армии рф, в армии агрессора и не хотели быть причастными к военным преступлениям россии", — сказала представитель Президента, добавив, что это касалось преимущественно крымских татар.

Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский во время первого проведения на официальном уровне Ифтара с участием военнослужащих-мусульман, представителей дипкорпуса и Меджлиса крымскотатарского народа заявил, что деоккупация украинского Крыма от российских захватчиков безальтернативна.

Также сообщалось, что во временно оккупированном Севастополе возле памятника известной украинской писательнице Лесе Украинке были посажены фиалки желтого и синего цветов.