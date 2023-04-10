Спротив росте, а росіяни тікають: представниця Президента розповіла про настрої у Криму

Таміла Ташева. фото: president.gov.ua

Велика кількість росіян на тлі чуток про контрнаступ ЗСУ та планів щодо звільнення Криму військовим шляхом тікають з окупованого півострова до росії. Також на вулицях міст Криму все частіше з'являється українська символіка.

Про це розповіла постійний представник Президента України в Автономній республіці Крим Таміла Ташева у інтерв'ю "РБК-Україна".

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Настрої серед жителів Криму

Ташева зазначила, що населення півострову дуже неоднорідне у своєму ставленні до поточних подій. За її словами, наростає кількість випадків проукраїнського спротиву окупантам, значна частина населення тримає нейтралітет, а завезені з "материка" громадяни рф категорично проти звільнення.

"Але на їхню думку ніхто не зважатиме — адже після деокупації (а краще заздалегідь) усі вони повернуться додому в росію", — наголосила вона.

Представниця Президента також зазначила, що настрої не були однаковими, ще до повномасштабного вторгнення.

"Враховуючи, що за час окупації Криму, туди незаконно перемістилося від 500 до 800 тисяч громадян росії, настрої були різноманітними. Зрозуміло, що громадяни рф, як колонізатори активно раділи окупації, тому їх ставлення до України не може бути позитивним. Однак є велика частина наших громадян, які завжди мали активну проукраїнську позицію. Також треба враховувати ту частину населення окупованого півострова, яка нейтрально ставиться до ситуації, бо окупанти всі 9 років активно поширювали ворожу пропаганду проти всього українського", — зазначила посадовиця.

Спротив окупації

За словами Ташевої, після початку повномасштабного вторгнення настрої почали достатньо змінюватися, в першу чергу в людей, які мали активну позицію. Але ця позиція могла не бути візуально проукраїнською, адже наслідком цього могли стати репресії. Водночас, за її словами, на вулицях міст Криму стала частіше з'являтися українська символіка.

"Ми майже не бачили української символіки протягом цих восьми років окупації, окрім хіба що першого року, більш-менш. А зараз ми бачимо, що люди почали це проявляти і фактично з перших днів повномасштабної війни", — сказала вона, додавши, що малюють графіті зі словами "Слава Україні!", "ЗСУ йде", а також вивішують прапори у публічних місцях та поширюють листівки з проукраїнською позицією.

Виїзд росіян із Криму

"Достатньо велика кількість росіян виїжджає, повертається з Криму назад на територію росії. Я не скажу, що це прямо масовий виїзд, але це є. Ми слідкуємо і за ринком нерухомості, наприклад, із того, що є у відкритому доступі, видно — ринок дуже просів, попиту фактично немає", — сказала Ташева.

Вона зауважила, що масово із окупованого Криму виїжджали під час мобілізації до російської армії.

"Активно виїжджали після початку незаконної мобілізаційної кампанії, як, власне, і з території рф. Коли мобілізацію оголосили, звісно ж, росіяни з окупованого півострова також почали виїжджати. Ніхто з них не хотів помирати за путіна та його ідеї. Однак, варто зазначити, що оголошення незаконної мобілізації спричинило масовий виїзд і громадян України з окупованого Криму, адже вони не хотіли служити в армії рф, в армії агресора та не хотіли бути причетними до воєнних злочинів росії", — сказала представниця Президента, додавши, що це стосувалося переважно кримських татар.

Нагадаємо, раніше Президент Володимир Зеленський під час першого проведення на офіційному рівні Іфтару за участю військовослужбовців-мусульман, представників дипкорпусу і Меджлісу кримськотатарського народу заявив, що деокупація українського Криму від російських загарбників є безальтернативною. При цьому такої позиції дотримується не тільки Україні, а й весь світ.

Також повідомлялося, що в тимчасово окупованому Севастополі біля пам'ятника відомої української письменниці Лесі Українці було висаджено фіалки жовтого та синього кольорів.