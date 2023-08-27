Стали известны имена пилотов, погибших в авиакатастрофе в Житомирской области

На фото погибший капитан Андрей Пильщиков с позывным "JUICE". Источник: Courtesy photo

В Житомирской области 25 августа произошла авиакатастрофа в результате столкновения экипажей двух учебно-боевых самолетов L-39. В бригаде тактической авиации города Васильков назвали имена погибших пилотов.

Об этом сообщили в пресс-службе бригады.

Читайте также:

Известно, что в авиакатастрофе погибли три боевых пилота 40-й бригады тактической авиации воздушного командования "Центр" Воздушных Сил ВСУ. В течении полномасштабного вторжения РФ все они участвовали в выполнении воздушных операций для защиты нашего государства, в частности, выполняя тактические задания на Восточном и Запорожском направлениях.

Имена погибших пилотов

Майор Вячеслав Минка был жителем Киевской области. Вернулся к авиационному делу в 2015 году, когда Россия начала военную агрессию против Украины.

"С началом полномасштабного вторжения было более 200 часов налета. Был опытным пилотом бригады, технически подготовленным. Знал разные типы самолетов, значительную часть службы посвятил инструкторскому делу", — отмечают в сообщении.

Майор Вячеслав Минка. Фото: Бригада тактической авиации г. Васильков

Майор Сергей Проказин жил в Полтавской области. Он посвятил авиации 24 года, дошел до должности заместителя командира бригады.

"С 2022 года было более 100 часов боевых полетов. Собратья вспоминают его незаурядную улыбку, искренность, умение прийти на помощь в непростых ситуациях", — отметили в бригаде.

Майор Сергей Проказин. Фото: Бригада тактической авиации г. Васильков

Капитан Андрей Пильщиков с позывным "JUICE" родом из Харькова. В авиации он был восемь лет. С начала полномасштабной войны у него было более 500 часов налета.

"Получил ряд государственных и ведомственных наград. Был мужественным, принципиальным, бескомпромиссным, всегда до конца отстаивал собственное мнение, активно выступал в западных медиа, в частности, в вопросе предоставления Украине современных самолетов F-16", — отметили в сообщении.

Капитан Андрей Пильщиков. Фото: Бригада тактической авиации г. Васильков

Напомним, ранее Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на авиакатастрофу в Житомирской области.