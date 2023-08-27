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Стали відомі імена пілотів, які загинули в авіакатастрофі на Житомирщині

27 серпня 2023 11:37
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Стали відомі імена пілотів, які загинули в авіакатастрофі на Житомирщині
На фото загиблий капітан Андрій Пільщиков з позивним "JUICE". Джерело: Courtesy photo
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

На Житомирщині 25 серпня сталася авіакатастрофа внаслідок зіткнення екіпажів двох навчально-бойових літаків L-39. У бригаді тактичної авіації міста Васильків назвали імена загиблих пілотів.

Про це повідомили у пресслужбі бригади.

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Відомо, що в авіакатастрофі загинуло троє бойових пілотів 40-ї бригади тактичної авіації повітряного командування "Центр" Повітряних Сил ЗСУ. Впродовж повномасштабного вторгнення РФ всі вони брали участь у виконанні повітряних операцій для захисту нашої держави, зокрема, виконуючи тактичні завдання на Східному та Запорізькому напрямках.

Імена загиблих пілотів

Майор В’ячеслав Мінка був жителем Київської області. Повернувся до авіаційної справи у 2015 році, коли Росія почала військову агресію проти України. 

"З початком повномасштабного вторгнення мав понад 200 годин нальоту. Був досвідченим пілотом бригади, технічно підготовленим. Знався на різних типах літаків, значну частину служби присвятив інструкторській справі", — зазначають у повідомленні.

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Майор В’ячеслав Мінка. Фото: Бригада тактичної авіації м. Васильків

Майор Сергій Проказін жив на Полтавщині. Він присвятив авіації 24 роки, дійшов до посади заступника командира бригади.

"З 2022 року мав понад 100 годин бойових польотів. Побратими згадують його непересічну посмішку, щирість, вміння прийти на допомогу у непростих ситуаціях", — наголосили у бригаді.

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Майор Сергій Проказін. Фото: Бригада тактичної авіації м. Васильків

Капітан Андрій Пільщиков з позивним "JUICE" родом із міста Харків. В авіації він був вісім років. З початку повномасштабної війни мав понад 500 годин нальоту.

"Здобув низку державних та відомчих нагород. Був мужнім, принциповим, безкомпромісним, завжди до кінця відстоював власну думку, активно виступав у західних медіа, зокрема в питанні надання Україні сучасних літаків F-16", — зауважили у повідомленні.

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Капітан Андрій Пільщиков. Фото: Бригада тактичної авіації м. Васильків

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський відреагував на авіакатастрофу на Житомирщині. 

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