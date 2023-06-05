Стало известно, почему прокуроры "кинули" в СИЗО только охранника бомбоубежища

Охранник Вадим Мошкин, которого суд бросил за решетку из-за закрытой двери бомбоубежища. Фото: google.com

По данным следствия, именно охранник Вадим Мошкин не открыл дверь в бомбоубежище во время воздушной тревоги, в результате чего погибли люди. Его действия были квалифицированы по ч. 3 ст. 135 УК Украины — оставление в опасности, повлекшее смерть. Поэтому мужчину и бросили за решетку.

Об этом сообщила спикер прокуратуры Киева Надежда Максимец во время телемарафона и в комментарии "УП".

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Отмечается, что прокуроры отправили в СИЗО именно охранника из-за того, что непосредственно он не открыл дверь в укрытие. Ему грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

"Всем четырем подозреваемым прокуратура просила применить строжайшие меры пресечения, которые можно применять в соответствии с санкциями инкриминированных статей. А в отношении охранника прокурор просил применить строжайшую меру пресечения в виде содержания под стражей", — заявила Максимец.

По ее словам, если адвокат Мошкина подаст апелляционную жалобу прокуратура будет настаивать на том, чтобы оставить избранную меру пресечения без изменений.

Какое наказание грозит причастным к делу должностным лицам

Относительно служебных лиц, тоже причастных к делу, Максимец заявила, что с другой стороны это была "небрежность, повлекшая тяжкие последствия".

"Эти лица по мере своих полномочий должны были организовать работу укрытия и обеспечить контроль над тем, чтобы люди имели свободный доступ к хранилищу во время воздушной тревоги, но не сделали этого. Учитывая, что санкция статьи предусматривает до 5 лет заключения, максимальную меру пресечения, которую мы могли просить у суда — это круглосуточный домашний арест. Ко всем трем служащим судом эти ходатайства были удовлетворены в полном объеме", — сказала Максимец.

Расследование продолжается, представитель прокуратуры Киева добавила, что "будет дана оценка действиям всех чиновников КГГА, РГА, которые причастны к этой ситуации".

Напомним, ранее мы писали, что правоохранители задержали троих чиновников райгосадминистрации и охранника медицинского учреждения в Киеве. Их подозревают в недопуске граждан столицы в укрытие во время обстрела.

Добавим, в результате ночных ракетных обстрелов по столице 1 июня в Деснянском районе погибли по меньшей мере три человека. Мэр Киева Виталий Кличко инициировал отстранить председателя от должности.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с закрытыми укрытиями в Киеве во время воздушной тревоги. Он намекнул на неприятные последствия для мэра столицы Виталия Кличко.