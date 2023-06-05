Стало відомо, чому прокурори "кинули" в СІЗО лише охоронця бомбосховища

Охоронець Вадим Мошкін, якого суд кинув за ґрати через зачинені двері бомбосховища. Фото: google.com

За даними слідства, саме охоронець Вадим Мошкін не відчинив двері в бомбосховище під час повітряної тривоги, внаслідок чого загинули люди. Його дії були кваліфікавоні за ч. 3 ст. 135 КК України — залишення у небезпеці, що спричинило смерть. Тому чоловіка і кинули за ґрати.

Про це повідомила речниця прокуратури Києва Надія Максимець під час телемарафону та в коментарі "УП".

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Зазначається, що прокурори відправили в СІЗО саме охоронця через те, що безпосередньо він не відчинив двері в укриття. Йому грозить від 5 до 8 років позбавлення волі.

"Усім чотирьом підозрюваним прокуратура просила застосувати найсуворіші запобіжні заходи, які можна застосовувати відповідно до санкцій інкримінованих статей. А відносно охоронця прокурор просив застосувати найсуворіший запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", — заявила Максимець.

За її словами, якщо адвокат Мошкіна подасть апеляційну скаргу прокуратура наполягатиме залишити обраний запобіжний захід без змін.

Яке покарання грозить причетним до справи посадовцям

Щодо службових осіб, які теж причетні до справи, Максимець заявила, що з іншої сторони це була "недбалість, що спричинила тяжкі наслідки".

"Ці особи в міру своїх повноважень мали організувати роботу укриття і забезпечити контроль над тим, щоб люди мали вільний доступ до сховища під час повітряної тривоги, але не зробили цього. Враховуючи, що санкція статті передбачає до 5 років ув’язнення, то максимально суворий запобіжний захід, який ми могли просити у суду — це цілодобовий домашній арешт. До всіх трьох службовців судом ці клопотання були задоволені в повному обсязі", — сказала Максимець.

Розслідування триває, речниця прокуратури Києва додала, що "буде надана оцінка діям всіх чиновників КМДА, РДА, які дотичні до цієї ситуації".

Нагадаємо, раніше ми писали, що правоохоронці затримали трьох посадовців райдержадміністрації та охоронця медичного закладу в Києві. Їх підозрюють у недопуску громадян столиці до укриття під час обстрілу.

Додамо, у результаті нічного ракетного обстрілу по столиці 1 червня у Деснянському районі загинуло щонайменше троє людей. Мер Києва Віталій Кличко ініціював відсторонити голову з посади.

Додамо, Президент України Володимир Зеленський прокоментував ситуацію із закритими укриттями в Києві під час повітряної тривоги. Він натякнув на неприємні наслідки для мера столиці Віталія Кличка.