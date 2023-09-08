Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Общество arrow Стало известно, кого из студентов могут отчислить через 10 дней после поступления arrow

Стало известно, кого из студентов могут отчислить через 10 дней после поступления

8 сентября 2023 14:31
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Стало известно, кого из студентов могут отчислить через 10 дней после поступления
Студенты в аудитории университета. Фото иллюстративное: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

С начала пандемии COVID-19 и в связи с полномасштабным вторжением РФ обучение в Украине происходило в основном в онлайн-форме. Однако с 1 сентября 2023 года подавляющее большинство учебных заведений вернулись к очной системе. В то же время, некоторых студентов могут отчислить уже через 10 дней после начала обучения.

Об этом сообщает издание Vesti.ua.

Читайте также:

Кого из студентов могут отчислить из университета

Сообщается, что согласно общим правилам высшего образования студент обязан появиться на парах в течение 10 учебных дней с момента начала семестра. Иначе — его могут отчислить как не приступившего к учебному процессу.

Несмотря на то, что часть студентов находятся за границей, они должны учиться в дистанционном режиме.

"Часть студентов — за границей, в первые 10 дней мы должны провести мониторинг, кто начал занятия. Будут ли они работать в дистанционном режиме, или будем их отсчитывать", — заявил декан факультета компьютерных наук и технологий Национального авиационного университета Сергей Гнатюк.

Напомним, украинским учителям обещают повысить зарплаты, причем должностной оклад педагогов за последние несколько лет немного вырос. Стало известно, какую минимальную и максимальную зарплату получают педагоги в Украине, что зависит от нескольких факторов.

Добавим, в школьных классах, которые обустроили в харьковской подземке, прошли первые занятия. Более тысячи школьников сели за парты в метро, ​​а еще один класс, 61-й, был сформирован практически в последний момент.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

None

Инфекции, врачи на оккупированных территориях и работа во время войны. Эксклюзив с министром Ляшко

Новость с фото

01:31 В одной из областей Украины значительно усилят мобилизацию: ОВА будет сотрудничать с ТЦК и СП

07:08 ТЦК аннулируют отсрочки студентам и аспирантам: что необходимо знать

Новость с видео

12:51 Тянули на комиссию прямо с кровати: работники ТЦК ворвались в частное жилье

06:40Цены на металлолом в сентябре: сколько стоит 1 кг нержавеющей стали в Украине

11:40 Разведка Британии предупредила украинских военных об опасности для Android

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз