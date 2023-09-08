Стало известно, кого из студентов могут отчислить через 10 дней после поступления

Студенты в аудитории университета. Фото иллюстративное: google

С начала пандемии COVID-19 и в связи с полномасштабным вторжением РФ обучение в Украине происходило в основном в онлайн-форме. Однако с 1 сентября 2023 года подавляющее большинство учебных заведений вернулись к очной системе. В то же время, некоторых студентов могут отчислить уже через 10 дней после начала обучения.

Об этом сообщает издание Vesti.ua.

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Сообщается, что согласно общим правилам высшего образования студент обязан появиться на парах в течение 10 учебных дней с момента начала семестра. Иначе — его могут отчислить как не приступившего к учебному процессу.

Несмотря на то, что часть студентов находятся за границей, они должны учиться в дистанционном режиме.

"Часть студентов — за границей, в первые 10 дней мы должны провести мониторинг, кто начал занятия. Будут ли они работать в дистанционном режиме, или будем их отсчитывать", — заявил декан факультета компьютерных наук и технологий Национального авиационного университета Сергей Гнатюк.

Напомним, украинским учителям обещают повысить зарплаты, причем должностной оклад педагогов за последние несколько лет немного вырос. Стало известно, какую минимальную и максимальную зарплату получают педагоги в Украине, что зависит от нескольких факторов.

Добавим, в школьных классах, которые обустроили в харьковской подземке, прошли первые занятия. Более тысячи школьников сели за парты в метро, ​​а еще один класс, 61-й, был сформирован практически в последний момент.