Стало известно, кого из студентов могут отчислить через 10 дней после поступления
С начала пандемии COVID-19 и в связи с полномасштабным вторжением РФ обучение в Украине происходило в основном в онлайн-форме. Однако с 1 сентября 2023 года подавляющее большинство учебных заведений вернулись к очной системе. В то же время, некоторых студентов могут отчислить уже через 10 дней после начала обучения.
Об этом сообщает издание Vesti.ua.
Кого из студентов могут отчислить из университета
Сообщается, что согласно общим правилам высшего образования студент обязан появиться на парах в течение 10 учебных дней с момента начала семестра. Иначе — его могут отчислить как не приступившего к учебному процессу.
Несмотря на то, что часть студентов находятся за границей, они должны учиться в дистанционном режиме.
"Часть студентов — за границей, в первые 10 дней мы должны провести мониторинг, кто начал занятия. Будут ли они работать в дистанционном режиме, или будем их отсчитывать", — заявил декан факультета компьютерных наук и технологий Национального авиационного университета Сергей Гнатюк.
Напомним, украинским учителям обещают повысить зарплаты, причем должностной оклад педагогов за последние несколько лет немного вырос. Стало известно, какую минимальную и максимальную зарплату получают педагоги в Украине, что зависит от нескольких факторов.
Добавим, в школьных классах, которые обустроили в харьковской подземке, прошли первые занятия. Более тысячи школьников сели за парты в метро, а еще один класс, 61-й, был сформирован практически в последний момент.