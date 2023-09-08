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Стало відомо, кого зі студентів можуть відрахувати через 10 днів після вступу

8 вересня 2023 14:31
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Козюк Тетяна
редактор
Стало відомо, кого зі студентів можуть відрахувати через 10 днів після вступу
Студенти в аудиторії університету. Фото ілюстративне: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Від початку пандемії COVID-19 та у зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ навчання в Україні відбувалося здебільшого в онлайн-формі. Однак, з 1 вересня 2023 року переважна більшість навчальних закладів повернулися до очної системи. У той же час деяких студентів можуть відрахувати вже через 10 днів після початку навчання. 

Про це повідомляє видання Vesti.ua.

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Кого зі студентів можуть відрахувати з університету

Повідомляється, що, згідно з загальними правилами вищої освіти, студент зобов'язаний з'явитися на парах впродовж 10 навчальних днів із моменту початку семестру. Інакше — його можуть відрахувати як такого, що не приступив до навчального процесу.

Попри те, що частина студентів наразі перебувають закордоном, вони повинні навчатися у дистанційному режимі. 

"Частина студентів — за кордоном, у перші 10 днів ми маємо провести моніторинг, хто розпочав заняття. Чи будуть вони працювати в дистанційному режимі, чи будемо їх відраховувати", — заявив декан факультету комп'ютерних наук і технологій Національного авіаційного університету Сергій Гнатюк. 

Нагадаємо, українським вчителям обіцяють підвищити зарплати, причому посадовий оклад педагогів за останні кілька років трохи зріс. Стало відомо, яку мінімальну та максимальну зарплату отримують педагоги в Україні, що залежить від декількох факторів.

Додамо, що у шкільних класах, які облаштували у харківській підземці, пройшли перші заняття. Понад тисячу школярів сіли за парти у метро, ​​а ще один клас, 61-ий, був сформований практично в останній момент.

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