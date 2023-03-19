Стало известно, когда и где пройдет прощание с погибшим биологом и военным Бижаном Шароповым

Бижан Шаропов

Завтра, 20 марта, в Киеве состоится прощание с погибшим военным и биологом Бижаном Шароповым. Оно начнется в 12:00 на Майдане Независимости.

Об этом сообщает издание "Бабель".

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Известного украинского биолога и военного похоронят на Аллее славы Лукьяновского кладбища в 13:30.

Бижан Шаропов: что о нем известно

Он родился 7 октября 1989 в Таджикистане. В 1995 году его семья переехала в столицу Украины.

Бижан Шаропов учился на кафедре биологии природоведческого факультета НАУКМА, а затем в аспирантуре в Институте физиологии НАН Украины. В 2013-2014 годах он был активным участником Революции достоинства, а в 2014-2015 годах — воевал в составе батальона "Айдар" в Луганской области.

Шаропов был ученым-биофизиком, соучредителем компании "Украинские генетические технологии".

В начале полномасштабного вторжения россии в Украину он вернулся на фронт. Его считали пропавшим без вести в Харьковской области, однако в начале февраля этого года гибель ученого подтвердили в Институте физиологии имени А. А. Богомольца НАН Украины, где он работал.

Напомним, на фронте погиб украинский военный и юморист Роман Иваненко. Он воевал на Угледарском направлении.

Также мы писали, что при обороне восточных рубежей Украины погиб известный спортсмен. Автор нескольких национальных рекордов Василий Шевчук пожертвовал собой в борьбе против российских оккупантов.

Добавим, недавно Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в бою погиб боец 67-й отдельной механизированной бригады, Герой Украины и доброволец Дмитрий Коцюбайло с позывным "Да Винчи". Он храбро защищал государство от врагов с 2014 года.