Стало відомо, коли та де відбудеться прощання із загиблим біологом та військовим Біжаном Шароповим

Біжан Шаропов

Завтра, 20 березня, у Києві відбудеться прощання із загиблим військовим та біологом Біжаном Шароповим. Воно розпочнеться о 12:00 на Майдані Незалежності.

Про це повідомляє видання "Бабель".

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Відомого українського біолога та військового поховають на Алеї слави Лукʼянівського цвинтаря о 13:30.

Біжан Шаропов: що про нього відомо

Він народився 7 жовтня 1989 року в Таджикистані. У 1995 році його сім'я переїхала до столиці України.

Біжан Шаропов навчався на кафедрі біології природничого факультету НАУКМА, а потім в аспірантурі в Інституті фізіології НАН України. У 2013-2014 роках він був активним учасником Революції гідності, а у 2014-2015 роках — воював у складі батальйону "Айдар" у Луганській області.

Шаропов був ученим-біофізиком, співзасновником компанії "Українські генетичні технології".

На початку повномасштабного вторгнення росії в Україну він повернувся на фронт. Його вважали зниклим безвісти у Харківській області, однак на початку лютого цього року загибель науковця підтвердили в Інституті фізіології імені О. О. Богомольця НАН України, де він працював.

Нагадаємо, на фронті загинув український військовий та гуморист Роман Іваненко. Він воював на Вугледарському напрямку.

Також ми писали, що під час оборони східних рубежів України загинув відомий спортсмен. Автор кількох національних рекордів Василь Шевчук пожертвував собою у боротьбі проти російських окупантів.

Додамо, нещодавно Президент України Володимир Зеленський розповів, що у бою загинув боєць 67-ї окремої механізованої бригади, Герой України та доброволець Дмитро Коцюбайло з позивним "Да Вінчі". Він хоробро захищав державу від ворогів з 2014 року.