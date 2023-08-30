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Стало известно, сколько школ будет работать дистанционно с первого сентября

30 августа 2023 10:47
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Стало известно, сколько школ будет работать дистанционно с первого сентября
Дистанционное обучение. Иллюстративное фото: google.com
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Украине с 1 сентября 2,5 тысячи школ будет работать в дистанционном режиме. Всего в Украине работает 13 тысяч заведений среднего образования.

Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Украины Андрей Сташкив в эфире телемарафона.

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Какие школы будут работать дистанционно

По его словам, 2,5 тысяч школ будут работать в онлайн-формате. Также в этот список входят и те учебные заведения, которые переместили с временно оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей.

"Из 13 тысяч школ, которые в целом функционируют по Украине, на 1 сентября 6,5 тысяч будут работать в обычном формате, 3,8 тысяч школ — в смешанном", — отметил представитель МОН.

Изменения с 1 сентября

Ранее мы писали о том, что изменится в украинских школах с первого сентября 2023 года.

Известно, что новый учебный год пройдет снова по смешанной системе. Так что за парты сядут 60 тысяч одесских школьников. Все остальные будут посещать уроки дистанционно.

Напомним, в этом году в одесских школах состоится акция в поддержку ВСУ "Первое сентября без цветов", однако далеко не все это поддерживают. Некоторые родители возмутились уместностью проведения такого мероприятия.

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