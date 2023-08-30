Стало відомо, скільки шкіл буде працювати дистанційно з першого вересня

Дистанційне навчання. Ілюстративне фото: google.com

В Україні з 1 вересня 2,5 тисячі шкіл буде працювати в дистанційному режимі. Загалом в Україні працює 13 тисяч закладів середньої освіти.

Про це повідомив заступник міністра освіти і науки України Андрій Сташків в ефірі телемарафону.

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Які школи працюватимуть дистанційно

За його словами, 2,5 тисячі шкіл працюватимуть в онлайн-форматі. Також до цього переліку входять й ті навчальні заклади, які перемістили з тимчасово окупованих територій Херсонської та Запорізької областей.

"Із 13 тисяч шкіл, які в цілому функціонують по Україні, на 1 вересня 6,5 тисячі будуть працювати у звичайному форматі, 3,8 тисячі шкіл — у змішаному", — зазначив представник МОН.

Зміни з 1 вересня

Раніше ми писали про те, що зміниться в українських школах з першого вересня 2023 року.

Відомо, що новий навчальний рік пройде знову за змішаною системою. Тож за парти сядуть 60 тисяч одеських школярів. Всі інші будуть відвідувати уроки дистанційно.

Нагадаємо, цьогоріч в одеських школах відбудеться акція на підтримку ЗСУ "Перше вересня без квітів", проте далеко не всі це підтримують. Деякі батьки обурилися щодо доречності проведення такого заходу.