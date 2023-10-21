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Стало известно, сколько ВПЛ получили от государства ваучеров на обретение новой профессии

21 октября 2023 13:43
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Стало известно, сколько ВПЛ получили от государства ваучеров на обретение новой профессии
Заседание под председательством Вицепремьера Ирины Верещук. Фото: Минреинтеграции
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Более трех тысяч внутренне перемещенных лиц получили ваучеры для обучения от государства. В общей сложности украинцам уже было выдано 15 353 ваучера на образование. Среди них 3 200 получили ВПЛ, а именно 2 327 женщин и 873 мужчин.

Об этом сообщает прессслужба Минреинтеграции, ссылаясь на межведомственное совещание по вопросам трудоустройства и профессионального обучения ВПЛ, которое состоялось под председательством Вицепремьера Ирины Верещук.

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Какое образование можно получить

На совещании участники обсудили программу ваучеров на обучение, благодаря которым некоторые категории украинцев имеют право получить образование в учебных заведениях. Они могут получить:

  • переподготовку по рабочей профессии,
  • подготовку по специальности для получения степени магистра или магистра по другой специальности,
  • специализацию или повышение.

Профессии для обучения по ваучеру

"В настоящее время определены 124 профессии и специальности, по которым можно учиться по ваучерам. Самой популярной специальностью среди внутренних переселенцев является психология", — говорится в сообщении.

Кроме того, среди наиболее востребованных профессий, которые получают ВПЛ по ваучерам, есть:

  • социальная работа,
  • медсестринство и дошкольное образование;
  • водитель автотранспортных средств;
  • строительство и гражданская инженерия;
  • агрономия;
  • электроэнергетика,
  • электротехника и электромеханика;
  • предпринимательство и торговля;
  • повар.

Как получить ваучер

Для того, чтобы получить ваучер для внутренне перемещенных лиц, необходимо обратиться в центр занятости или подать онлайн-заявку.

Напомним, украинским гражданам предложили пройти бесплатное обучение на получение профессии "сапер". Для этого уже выдают ваучеры.

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