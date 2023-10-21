Стало известно, сколько ВПЛ получили от государства ваучеров на обретение новой профессии
Более трех тысяч внутренне перемещенных лиц получили ваучеры для обучения от государства. В общей сложности украинцам уже было выдано 15 353 ваучера на образование. Среди них 3 200 получили ВПЛ, а именно 2 327 женщин и 873 мужчин.
Об этом сообщает прессслужба Минреинтеграции, ссылаясь на межведомственное совещание по вопросам трудоустройства и профессионального обучения ВПЛ, которое состоялось под председательством Вицепремьера Ирины Верещук.
Какое образование можно получить
На совещании участники обсудили программу ваучеров на обучение, благодаря которым некоторые категории украинцев имеют право получить образование в учебных заведениях. Они могут получить:
- переподготовку по рабочей профессии,
- подготовку по специальности для получения степени магистра или магистра по другой специальности,
- специализацию или повышение.
Профессии для обучения по ваучеру
"В настоящее время определены 124 профессии и специальности, по которым можно учиться по ваучерам. Самой популярной специальностью среди внутренних переселенцев является психология", — говорится в сообщении.
Кроме того, среди наиболее востребованных профессий, которые получают ВПЛ по ваучерам, есть:
- социальная работа,
- медсестринство и дошкольное образование;
- водитель автотранспортных средств;
- строительство и гражданская инженерия;
- агрономия;
- электроэнергетика,
- электротехника и электромеханика;
- предпринимательство и торговля;
- повар.
Как получить ваучер
Для того, чтобы получить ваучер для внутренне перемещенных лиц, необходимо обратиться в центр занятости или подать онлайн-заявку.
Напомним, украинским гражданам предложили пройти бесплатное обучение на получение профессии "сапер". Для этого уже выдают ваучеры.
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