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Стало відомо, скільки ВПО отримали від держави ваучерів на здобуття нової професії

21 жовтня 2023 13:43
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Стало відомо, скільки ВПО отримали від держави ваучерів на здобуття нової професії
Засідання під головуванням Віцепрем’єрки Ірини Верещук. Фото: Мінреінтеграції
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Понад три тисячі внутрішньо переміщених осіб отримали ваучери для навчання від держави. Загалом українцям вже було видано 15 353 ваучери на освіту. Серед них 3 200 отримали ВПО, а саме 2327 жінок та 873 чоловіки.

Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції, посилаючись на міжвідомчу нараду з питань працевлаштування та професійного навчання ВПО, яка відбулася під головуванням Віцепрем’єрки Ірини Верещук.

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Яку освіту можна отримати

Зазначається, що на нараді учасники обговорили програму ваучерів на навчання, завдяки яким деякі категорії українців мають право здобути освіту в навчальних закладах. Вони можуть отримати:

  • перепідготовку за робітничою професією,
  • підготовку за спеціальністю для здобуття ступеня магістра або магістра за іншою спеціальністю,
  • спеціалізацію чи підвищення кваліфікації.

Професії для навчання за ваучером

"Наразі визначено 124 професії та спеціальності, за якими можна навчатися за ваучерами. Найпопулярнішою спеціальністю серед внутрішніх переселенців є психологія", — йдеться у повідомленні.

Крім того, серед найбільш затребуваних професій, які здобувають ВПО за ваучерами, є:

  • соціальна робота,
  • медсестринство та дошкільна освіта;
  • водій автотранспортних засобів;
  • будівництво та цивільна інженерія;
  • агрономія;
  • електроенергетика,
  • електротехніка й електромеханіка;
  • підприємництво і торгівля;
  • кухар.

Як отримати ваучер

Для того, аби отримати ваучер для внутрішньо переміщених осіб, необхідно звернутися до центру зайнятості або ж подати онлайн-заявку.

Нагадаємо, українським громадянам запропонували пройти безкоштовне навчання на здобуття професії "сапер". Для цього вже видають ваучери.

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