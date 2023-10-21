Стало відомо, скільки ВПО отримали від держави ваучерів на здобуття нової професії

Засідання під головуванням Віцепрем’єрки Ірини Верещук. Фото: Мінреінтеграції

Понад три тисячі внутрішньо переміщених осіб отримали ваучери для навчання від держави. Загалом українцям вже було видано 15 353 ваучери на освіту. Серед них 3 200 отримали ВПО, а саме 2327 жінок та 873 чоловіки.

Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції, посилаючись на міжвідомчу нараду з питань працевлаштування та професійного навчання ВПО, яка відбулася під головуванням Віцепрем’єрки Ірини Верещук.

Читайте також:

Яку освіту можна отримати

Зазначається, що на нараді учасники обговорили програму ваучерів на навчання, завдяки яким деякі категорії українців мають право здобути освіту в навчальних закладах. Вони можуть отримати:

перепідготовку за робітничою професією,

підготовку за спеціальністю для здобуття ступеня магістра або магістра за іншою спеціальністю,

спеціалізацію чи підвищення кваліфікації.

Професії для навчання за ваучером

"Наразі визначено 124 професії та спеціальності, за якими можна навчатися за ваучерами. Найпопулярнішою спеціальністю серед внутрішніх переселенців є психологія", — йдеться у повідомленні.

Крім того, серед найбільш затребуваних професій, які здобувають ВПО за ваучерами, є:

соціальна робота,

медсестринство та дошкільна освіта;

водій автотранспортних засобів;

будівництво та цивільна інженерія;

агрономія;

електроенергетика,

електротехніка й електромеханіка;

підприємництво і торгівля;

кухар.

Як отримати ваучер

Для того, аби отримати ваучер для внутрішньо переміщених осіб, необхідно звернутися до центру зайнятості або ж подати онлайн-заявку.

Нагадаємо, українським громадянам запропонували пройти безкоштовне навчання на здобуття професії "сапер". Для цього вже видають ваучери.