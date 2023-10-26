В какой стране работает больше всего украинских беженцев

Беженцы на работе в Польше. Иллюстративное фото: UAPL.info

С начала полномасштабного вторжения РФ многие украинцы уехали за границу. В целом больше всего граждан Украины трудоустроилось именно в Польше.

Об этом говорится в новом отчете Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), пишет notesfrompoland.com.

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Что показало исследование организации

Специалисты для этого отчета собрали информацию из 12 из 38 стран, которые являются членами организации.

По их данным, наибольшее количество беженцев трудоспособного возраста проживает именно в Польше — 65%, другие страны занимают следующие места:

2 место — Великобритания (61%);

3 место — Швеция (56%);

4 место — Литва (53%);

5 место — Чехия (51%);

6 место — Дания, Нидерланды, Эстония (46%);

7 место — Франция (33%).

Где украинцев трудоустроилось меньше всего

На самом низком уровне трудоустройства были Швейцария и Италия, а именно 19%. В свою очередь в рейтинге организации не было информации о Германии. Однако глава Федерального агентства по труду Андреа Налес еще в августе сообщала, что в настоящее время в стране 19% украинцев трудоустроены.

"Украинские беженцы интегрируются на рынки труда принимающих стран значительно быстрее, чем другие группы беженцев, которым понадобилось от 5 до 10 лет, чтобы получить работу", — подчеркнули в отчете.

Где брали информацию для отчета

Отмечается, что информация для отчета поступала из разных внутренних и международных источников в течение разного времени. В Польше, Великобритании, Чехии и Италии исследование проводилось благодаря опросам.

Напомним, ранее партнер консалтингового агентства SKS Steuerberatung из Германии Дмитрий Сонкин в эксклюзивном интервью для Новини.LIVE рассказал, от чего будет зависеть сумма социальных выплат украинским беженцам в Европе.