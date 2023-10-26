В какой стране работает больше всего украинских беженцев

Стало известно, в какой стране Европы трудоустроилось больше всего украинских беженцев
С начала полномасштабного вторжения РФ многие украинцы уехали за границу. В целом больше всего граждан Украины трудоустроилось именно в Польше.
Об этом говорится в новом отчете Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), пишет notesfrompoland.com.
Что показало исследование организации
Специалисты для этого отчета собрали информацию из 12 из 38 стран, которые являются членами организации.
По их данным, наибольшее количество беженцев трудоспособного возраста проживает именно в Польше — 65%, другие страны занимают следующие места:
- 2 место — Великобритания (61%);
- 3 место — Швеция (56%);
- 4 место — Литва (53%);
- 5 место — Чехия (51%);
- 6 место — Дания, Нидерланды, Эстония (46%);
- 7 место — Франция (33%).
Где украинцев трудоустроилось меньше всего
На самом низком уровне трудоустройства были Швейцария и Италия, а именно 19%. В свою очередь в рейтинге организации не было информации о Германии. Однако глава Федерального агентства по труду Андреа Налес еще в августе сообщала, что в настоящее время в стране 19% украинцев трудоустроены.
"Украинские беженцы интегрируются на рынки труда принимающих стран значительно быстрее, чем другие группы беженцев, которым понадобилось от 5 до 10 лет, чтобы получить работу", — подчеркнули в отчете.
Где брали информацию для отчета
Отмечается, что информация для отчета поступала из разных внутренних и международных источников в течение разного времени. В Польше, Великобритании, Чехии и Италии исследование проводилось благодаря опросам.
Напомним, ранее партнер консалтингового агентства SKS Steuerberatung из Германии Дмитрий Сонкин в эксклюзивном интервью для Новини.LIVE рассказал, от чего будет зависеть сумма социальных выплат украинским беженцам в Европе.
Читайте Новини.LIVE!