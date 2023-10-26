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Стало відомо, в якій країні Європи працевлаштувалося найбільше українських біженців

26 жовтня 2023 13:13
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
В якій країні працює найбільше українських біженців
Біженці на роботі в Польщі. Ілюстративне фото: UAPL.info
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

З початку повномасштабного вторгнення РФ багато українців виїхало за кордон. Загалом найбільше громадян України працевлаштувалося саме у Польщі. 

Про це йдеться у новому звіті Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), пише notesfrompoland.com.

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Що показало дослідження організації

Фахівці для цього звіту зібрали інформацію з 12 із 38 країн, які є членами організації.

За їхніми даними, найбільша кількість біженців працездатного віку мешкає саме у Польщі — 65%, інші країни посідають такі місця:

  • 2 місце — Велика Британія (61%);
  • 3 місце — Швеція (56%);
  • 4 місце — Литва (53%);
  • 5 місце — Чехія (51%);
  • 6 місце — Данія, Нідерланди, Естонія (46%);
  • 7 місце — Франція (33%).

Де українців працевлаштувалося найменше

На найнижчому рівні працевлаштування були Швейцарія та Італія, а саме 19%. Своєю чергою в рейтингу організації не було інформації щодо Німеччини. Проте голова Федерального агентства з праці Андреа Налес ще в серпні повідомляла, що наразі в країні 19% українців є працевлаштованими.

"Українські біженці інтегруються на ринки праці приймаючих країн значно швидшими темпами, ніж інші групи біженців, яким знадобилося від 5 до 10 років, щоб отримати роботу", — наголосили у звіті.

Де брали інформацію для звіту

Зазначається, що інформація для звіту надходила з різних внутрішніх та міжнародних джерел протягом різного часу. У Польщі, Великій Британії, Чехії та Італії досліджування проводилося завдяки опитуванням. 

Нагадаємо, раніше партнер консалтингової агенції SKS Steuerberatung з Німеччини Дмитро Сонкін в ексклюзивному інтерв’ю для Новини.LIVE розповів, від чого буде залежати сума соціальних виплат українським біженцям в Європі.

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