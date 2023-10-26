В якій країні працює найбільше українських біженців

Стало відомо, в якій країні Європи працевлаштувалося найбільше українських біженців
З початку повномасштабного вторгнення РФ багато українців виїхало за кордон. Загалом найбільше громадян України працевлаштувалося саме у Польщі.
Про це йдеться у новому звіті Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), пише notesfrompoland.com.
Що показало дослідження організації
Фахівці для цього звіту зібрали інформацію з 12 із 38 країн, які є членами організації.
За їхніми даними, найбільша кількість біженців працездатного віку мешкає саме у Польщі — 65%, інші країни посідають такі місця:
- 2 місце — Велика Британія (61%);
- 3 місце — Швеція (56%);
- 4 місце — Литва (53%);
- 5 місце — Чехія (51%);
- 6 місце — Данія, Нідерланди, Естонія (46%);
- 7 місце — Франція (33%).
Де українців працевлаштувалося найменше
На найнижчому рівні працевлаштування були Швейцарія та Італія, а саме 19%. Своєю чергою в рейтингу організації не було інформації щодо Німеччини. Проте голова Федерального агентства з праці Андреа Налес ще в серпні повідомляла, що наразі в країні 19% українців є працевлаштованими.
"Українські біженці інтегруються на ринки праці приймаючих країн значно швидшими темпами, ніж інші групи біженців, яким знадобилося від 5 до 10 років, щоб отримати роботу", — наголосили у звіті.
Де брали інформацію для звіту
Зазначається, що інформація для звіту надходила з різних внутрішніх та міжнародних джерел протягом різного часу. У Польщі, Великій Британії, Чехії та Італії досліджування проводилося завдяки опитуванням.
Нагадаємо, раніше партнер консалтингової агенції SKS Steuerberatung з Німеччини Дмитро Сонкін в ексклюзивному інтерв’ю для Новини.LIVE розповів, від чого буде залежати сума соціальних виплат українським біженцям в Європі.
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