В якій країні працює найбільше українських біженців

Біженці на роботі в Польщі. Ілюстративне фото: UAPL.info

З початку повномасштабного вторгнення РФ багато українців виїхало за кордон. Загалом найбільше громадян України працевлаштувалося саме у Польщі.

Про це йдеться у новому звіті Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), пише notesfrompoland.com.

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Що показало дослідження організації

Фахівці для цього звіту зібрали інформацію з 12 із 38 країн, які є членами організації.

За їхніми даними, найбільша кількість біженців працездатного віку мешкає саме у Польщі — 65%, інші країни посідають такі місця:

2 місце — Велика Британія (61%);

3 місце — Швеція (56%);

4 місце — Литва (53%);

5 місце — Чехія (51%);

6 місце — Данія, Нідерланди, Естонія (46%);

7 місце — Франція (33%).

Де українців працевлаштувалося найменше

На найнижчому рівні працевлаштування були Швейцарія та Італія, а саме 19%. Своєю чергою в рейтингу організації не було інформації щодо Німеччини. Проте голова Федерального агентства з праці Андреа Налес ще в серпні повідомляла, що наразі в країні 19% українців є працевлаштованими.

"Українські біженці інтегруються на ринки праці приймаючих країн значно швидшими темпами, ніж інші групи біженців, яким знадобилося від 5 до 10 років, щоб отримати роботу", — наголосили у звіті.

Де брали інформацію для звіту

Зазначається, що інформація для звіту надходила з різних внутрішніх та міжнародних джерел протягом різного часу. У Польщі, Великій Британії, Чехії та Італії досліджування проводилося завдяки опитуванням.

Нагадаємо, раніше партнер консалтингової агенції SKS Steuerberatung з Німеччини Дмитро Сонкін в ексклюзивному інтерв’ю для Новини.LIVE розповів, від чого буде залежати сума соціальних виплат українським біженцям в Європі.