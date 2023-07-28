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"Станут целью": Игнат прокомментировал планы Ryanair возобновить рейсы в Украину

28 июля 2023 16:42
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист
Ryanair планирует открыть полеты в Украину до конца 2023 года: Игнат прокомментировал
Экипаж и сотрудники Ryanair на аэродроме в Украине. Фото: Ryanair
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповец
Галина Остаповец
Журналист

Из-за активных военных действий воздушное пространство над Украиной закрыто. А все аэродромы являются военными оперативными аэродромами, как это должно быть в состоянии военного времени.

Об этом в интервью Новини.LIVE сказал спикер ПСУ Юрий Игнат, комментируя заявление ирландского лоукостера Ryanair запустить ограниченное количество рейсов в Украину уже до конца этого года.

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"Не знаю, откуда такой оптимизм у людей, который не подтвержден никоим образом. Те же "шахеды" долетают даже до Львова. Как и ракеты. Воздушное пространство над Украиной закрыто. Даже Россия частично закрыла у себя. И кстати, для нее эти самолеты, как они говорят, будут законными целями. А средств защиты у нас не так и много. И вообще, какие страховые компании возьмут на себя ответственность за страхование пассажиров и самолетов в районе боевых действий?" — уточнил Игнат.

Он также напомнил, что согласно военному положению, все аэродромы в Украине являются военными оперативными аэродромами.

Напомним, исполнительный директор авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири заявил, что компания рассматривает возможность возобновления полетов в Киев и Львов до конца 2023 года.

По его словам, в целом лоукостер рассматривает два варианта развития событий. Полностью вернуться в Украину после окончания войны в короткий промежуток времени или запустить небольшое количество рейсов до конца 2023 года.

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