Ryanair планує відкрити польоти до України до кінця 2023 року: Ігнат прокоментував

Екіпаж та співробітники Ryanair на летовищі в Україні. Фото: Ryanair

Наразі через активні воєнні дії повітряний простір над Україною є закритим. А всі аеродроми є військовими оперативними аеродромами, як це і має бути у стані воєнного часу.

Про це в інтерв'ю Новини.LIVE сказав спікер ПСУ Юрій Ігнат, коментуючи заяву ірландського лоукостера Ryanair запустити обмежену кількість рейсів до України вже до кінця цього року.

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"Не знаю, звідки такий оптимізм у людей, який не підтверджений жодним чином. Ті ж самі шахеди долітають навіть до Львова. Як і ракети. Повітряний простір над Україною закритий. Навіть Росія частково закрила у себе. І до речі, для неї ці літаки, як вони кажуть, будуть законними цілями. А засобів захисту у нас не так і багато. І взагалі, які страхові компанії візьмуть на себе відповідальність страхування пасажирів і літаків в районі бойових дій?", - уточнив Ігнат.

Він також нагадав, що відповідно до воєнного стану, всі аеродроми є військовими оперативними аеродромами.

Нагадаємо, виконавчий директор авіакомпанії Ryanair Майкл О'Лірі заявив, що компанія розглядає можливість відновлення польотів до Києва та Львова до кінця 2023 року. За його словами, загалом лоукостер розглядає два варіанти розвитку подій. Повністю повернутися до України після закінчення війни у короткий проміжок часу або ж запустити невелику кількість рейсів до кінця 2023 року.