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Станут золотыми: какие продукты на Пасху стоит купить уже сейчас

21 марта 2023 18:55
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич
Пасха 2023 — какие продукты на праздник стоит купить заранее
Эксперты дали прогноз по росту цен на продукты
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич

До величайшего христианского праздника Пасхи осталось меньше месяца. И уже традиционно перед праздником следует ожидать повышения цен на продукты. Чтобы избежать стресса для себя и своего кошелька, рекомендуем подготовиться заранее.

Какие продукты стоит покупать уже сейчас и как сильно подскочат цены на Пасху, читайте дальше.

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Пасха 2023 — список продуктов, которые можно закупить задолго до праздника

Пасха этого года будет ранней — 16 апреля. Есть определенный список продуктов, которые пользуются наибольшей популярностью перед Пасхой. Некоторые можно закупить раньше, чтобы немного сэкономить.

Чем запастись к празднику:

1. Яйца — самый главный продукт Пасхи, поскольку кроме пасхальных яиц и писанок, их используют для приготовления праздничных салатов, выпечки и, конечно, самой паски.

Следует знать, что обычные столовые яйца хранятся до 25 дней, а уже мытые — не более 12 дней. Потому их можно приобрести заблаговременно.

В зависимости от того, для чего они вам понадобятся, сколько вы будете готовить и на сколько человек, рассчитывайте количество яиц. Многие хозяйки закупают от 20 до 40 штук.

Какие продукты могут значительно подорожать перед Пасхой

3. Мясо. Этот продукт второй в списке. Независимо от того, соблюдал человек пост или нет, этого продукта на Пасху всегда много.

Если уверены, что мясо будет надежно храниться в морозилке, можно закупить несколько килограммов заранее, заморозить домашнюю колбасу или мясные рулеты. Также можно закупить продукты на студень, которые могут также храниться в морозилке.

Некоторые колбасы могут храниться от 1 до 6 месяцев. При покупке такого продукта смотрите сроки на упаковке.

4. Рыба. Рыбу можно купить, обработать и уложить небольшими порциями в морозилку.

5. Мука. Подорожать перед праздником может и этот продукт, поэтому лучше закупить его впрок. Опять же количество рассчитывайте в соответствии с потребностями.

6. Свежие овощи и фрукты. Поскольку в этом году Пасха ранняя, то в продаже есть только парниковые продукты и привезенные из-за границы. Цены на них кусаются уже давно. Некоторые овощи и фрукты могут полежать неделю или две. Но в основном это тот вид скоропортящейся продукции, поэтому закупки можно где-то за 6-4 дня до Пасхи. Корнеплоды можно закупить и через месяц.

Рекомендуем закупить заранее к празднику:

  • яблоки (хранятся 5-6 месяцев);
  • цитрусовые (не следует хранить более 10 дней);
  • пекинскую капусту (может храниться до 3 недель);
  • авокадо (10-14 дней);
  • белокочанная капуста (около месяца);
  • огурцы (сохранят свежесть в течение 7-8 дней);
  • морковь (5-8 месяцев). До урожая ранней моркови еще далеко, так что прошлогодняя продукция еще подорожает;
  • свекла;
  • лук;
  • картофель.

Пасха 2023 — список продуктов, которые можно закупить задолго до праздника

7. Сахар. Хотя этот продукт может не сильно вырасти в цене, но его можно купить раньше времени.

8. Сливочное масло. Есть вероятность, что цены на этот продукт подскочат. Поэтому можно купить несколько пачек и бросить в морозилку.

9. Посыпки и украшения. Уже сейчас во многих магазинах предлагают разные посыпки и украшения к паскам и пасхальным яйцам. Их можно купить уже сейчас, чтобы не тратить больше потом.

10. Сыры и молочка. Эти продукты часто встречаются на столах украинцев. Заранее можно закупить, например, ультрапастеризованное молоко, имеющее большой срок годности и часто используемое в выпечке.

11. Подсолнечное масло. Несколько бутылок тоже не помешают, тем более что она долго сохраняется.

12. Дрожжи. Здесь вопрос как в возможном подорожании, так и в том, что, подготовившись заранее, в канун праздника не придется толкаться в магазине в очередях и ажиотаже.

13. Консервы. По этой же причине можно уже сейчас купить на стол продукты длительного хранения — рыбные консервы, консервированный горошек и кукурузу, лечо и другие овощные салаты. Особенно если увидите что-нибудь из этого перечня в акции.

Это далеко не весь список, в зависимости от ваших потребностей, потребностей семьи и близких вы можете его расширять. Закупая продукты, обязательно смотрите на сроки.

Какие продукты на Пасху следует покупать уже сейчас

Подорожание цен на Пасху — что прогнозируют эксперты

Как сообщил экономист Андрей Мартынюк, в канун праздника цены на овощи и фрукты могут увеличиться на 15-20%. Однако фактором является не только предпраздничный ажиотаж, но и традиционная сезонность.

По его словам, мясо и яйца могут прибавить в стоимости 5%. Он прогнозирует рост цен примерно на 10–15% на муку, на 7–10% — молочные продукты.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко для "КП в Украине" дал следующий прогноз:

"Как правило, к Пасхе, прежде всего, дорожают мясо и яйца. Но в этом году рост будет небольшим, поскольку цены и без того высокие. Поднять еще выше сложно — просто перестанут покупать. К тому же украинцы вряд ли в этом году будут активно праздновать Пасху. Так что если рост цен и будет, то не более чем на 10-15 %".

Подорожание цен на Пасху — что прогнозируют эксперты

К Пасхе вполне ожидаемо подорожают продукты, на которые предполагается самый высокий спрос, говорит аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орищак.

"Это в первую очередь яйца. На 10-15% подорожает мука, на 7-10% - молочные продукты, поднимутся цены на овощи и фрукты. Причем плохо даже не то, что продуктовая корзина подорожает к празднику, а то, что цены повысятся и, вероятнее всего", закрепятся", — считает Орищак.

Эксперт из Всемирного банка Оксана Руженкова отмечала, что к Пасхе может подорожать зелень. Ее привозили из Средней Азии, но сейчас логистика очень неудобна. Если раньше ее привозили в черноморские порты, а оттуда развозили по стране фурами, то теперь нужны трейлеры с холодильными камерами, которые очень дороги в эксплуатации, и водителей не хватает.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, когда Пасха в 2023 году и какие украинские традиции и обычаи в этот день существуют.

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