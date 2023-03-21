Великдень 2023 — які продукти на свято варто купити заздалегідь

Експерти дали прогноз щодо росту цін на продукти

До найбільшого християнського свята Великодня залишилося менше ніж місяць. Й вже традиційно перед святом слід очікувати підвищення цін на продукти. Тож, щоб уникнути стресу для себе та свого гаманця, рекомендуємо підготуватися заздалегідь.

Які продукти варто купувати вже зараз та як сильно підскочать ціни до Великодня, читайте далі.

Великдень 2023 — список продуктів, які можна закупити задовго до свята

Великдень цього року буде раннім — 16 квітня. Є певний перелік продуктів, які користуються найбільшою популярністю перед Великоднем. Деякі можна закупити раніше, щоб трохи зекономити.

Чим запастися до свята:

1. Яйця — найголовніший продукт Великодня, оскільки крім крашанок та писанок, їх використовують для приготування святкових салатів, випічки та, звичайно, самої паски.

Варто знати, що звичайні столові яйця зберігаються до 25 днів, а вже миті — не більше 12 днів. Тому їх можна купити заздалегідь.

В залежності від того, для чого вони вам знадобляться, скільки ви готуватимете та на скільки осіб, розраховуйте кількість яєць. Багато господинь закуповують від 20 до 40 штук.

3. М'ясо. Цей продукт другий у списку. Незалежно від того, дотримувалася людина посту чи ні, цього продукту на Великдень завжди багато.

Якщо впевнені, що м'ясо надійно зберігатиметься в морозилці можна закупити кілька кілограмів заздалегідь, заморозити домашню ковбасу чи м'ясні рулети. Також можна закупити продукти на холодець, які можуть так само зберігатися в морозилці.

Деякі ковбаси можуть зберігатися від 1 до 6 місяців. Купуючи такий продукт дивіться терміни на пакуванні.

4. Риба. Рибу також можна купити, обробити та укласти невеликими порціями у морозилку.

5. Борошно. Подорожчати перед святом може і цей продукт, тому краще закупити його про запас. Знову ж таки, кількість розраховуйте відповідно до своїх потреб.

6. Свіжі овочі та фрукти. Оскільки цього року Великдень ранній, то у продажу лише є парникові продукти та привезені з-за кордону. Ціни на них кусаються вже давно. Деякі овочі та фрукти можуть полежати тиждень чи два. Та в основному це той вид продукції, який швидко псується, тому закупи можна десь за 6-4 дні до Великодня. Коренеплоди можна закупити і за місяць.

Рекомендуємо закупити заздалегідь до свята:

яблука (зберігаються 5-6 місяців);

цитрусові (не варто зберігати більше 10 днів);

пекінську капусту (може зберігатися до 3 тижнів);

авокадо (10-14 днів);

білокачанна капуста (близько місяця);

огірки (збережуть свіжість впродовж 7-8 днів);

морква (5-8 місяців). До врожаю ранньої моркви ще далеко, так що продукція минулого року ще подорожчає;

буряк;

цибуля;

картопля.

7. Цукор. Хоч цей продукт може не сильно вирости в ціні, проте його можна купити завчасно.

8. Вершкове масло. Є вірогідність, що ціни на цей продукт підскочать. Тому можна купити кілька пачок та кинути у морозилку.

9. Посипки та прикраси. Вже зараз в багатьох магазинах пропонують різні посипки та прикраси до пасок та крашанок. Їх можна купити вже зараз, щоб не витрачати більше потім.

10. Сири та молочка. Ці продукти також часто зустрічаються на столах українців. Завчасно можна закупити, наприклад, ультрапастеризоване молоко, яке має великий термін придатності й часто використовується у випічці.

11. Соняшникова олія. Кілька пляшок також не завадять, тим паче, що вона довго зберігається.

12. Дріжджі. Тут питання як у можливому подорожчанні, так і в тому, що, підготувавшись заздалегідь, напередодні свята не доведеться штовхатися в магазині в чергах та ажіотажі.

13. Консерви. З цієї ж причини можна вже зараз купити до столу продукти тривалого зберігання — рибні консерви, консервований горошок та кукурудзу, лечо та інші овочеві салати. Особливо якщо побачите щось із цього переліку в акції.

Це далеко не увесь список, в залежності від ваших потреб, потреб вашої родини та близьких ви можете його розширювати. Закуповуючи продукти, обов'язково дивіться на терміни.

Подорожчання цін до Великодня — що прогнозують експерти

Як повідомив економіст Андрій Мартинюк, напередодні свята ціни на овочі та фрукти можуть збільшитися на 15-20%. Однак фактором є не лише передсвятковий ажіотаж, а й традиційна сезонність.

За його словами, м'ясо та яйця можуть додати у вартості 5%. Він прогнозує зростання цін приблизно на 10–15% на борошно, на 7–10% — молочні продукти.

Президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко для "КП в Україні" дав наступний прогноз:

"Як правило, до Великодня насамперед дорожчають м'ясо та яйця. Але цього року зростання буде невеликим, оскільки ціни й без того високі. Підняти ще вище складно — просто перестануть купувати. До того ж українці навряд чи цього року будуть активно святкувати Великдень. Тож якщо зростання цін і буде, то не більше ніж на 10-15 %".

До Великодня цілком очікувано подорожчають продукти, на які передбачається найвищий попит, каже аналітик компанії "Центр біржових технологій" Максим Орищак.

"Це насамперед яйця. На 10-15% подорожчає борошно, на 7-10% — молочні продукти, піднімуться ціни на овочі та фрукти. Причому погано навіть не те що продуктовий кошик подорожчає до свята, а те, що ціни підвищаться і, найімовірніше, закріпляться", — вважає Орищак.

Експертка зі Світового банку Оксана Руженкова зазначала, що до Великодня може подорожчати зелень. Її привозили із Середньої Азії, але зараз логістика вкрай незручна. Якщо раніше її привозили до чорноморських портів, а звідти розвозили країною фурами, то тепер потрібні трейлери із холодильними камерами, які дуже дорогі в експлуатації, та й водіїв не вистачає.

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