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Ставнийчук поддержала позицию Лубинца по отношению к российским паспортам в оккупации

11 мая 2023 11:40
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
Ставнийчук поддержала позицию Лубинца по отношению к российским паспортам в оккупации
Заслуженная юрист Украины Марина Ставнийчук. Фото: СвободаUA/Aleksandr Goncharov
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

Украинцы, находящиеся на оккупированных территориях, могут получать российское гражданство. Это допустимо в условиях выживания в ситуации, которая сложилась на части территории Украины.

Об этом заслуженная юрист Украины Марина Ставнийчук заявила в эфире "Вечір.LIVE".

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Комментируя ситуацию с принудительным получением российского гражданства украинцами на оккупированных территориях, Марина Ставнийчук поддержала позицию омбудсмена Дмитрия Лубинца.

Она подчеркнула, что для выживания, сохранения жизни в условиях оккупации украинцы могут получать российские паспорта.

После деоккупации власти должны разобраться с тем, кто сделал это для выживания, а кто действительно осуществлял коллаборантскую деятельность.

Критика Верещук

Относительно позиции главы Минреинтеграции Ирины Верещук, которая была против такой практики, Ставнийчук заявила, что Верещук, по ее мнению, неквалифицированный политик и чиновник.

А ее, главы Минреинтеграции, патриотические заявления на самом деле не патриотические заявления.

Напомним, что 1 мая Ирина Верещук прокомментировала указ Владимира Путина о депортации с оккупированных территорий всех украинцев, не желающих получать российское гражданство.

По ее словам, если оккупанты планируют депортировать из ТОТ украинцев, которые не хотят брать российские паспорта, то нет проблем.

Также Верещук напомнила находящимся на оккупированной территории украинцам, что им не стоит получать гражданство страны-агрессора.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец подверг критике такую позицию Верещук.

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