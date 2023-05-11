Ставнійчук підтримала позицію Лубінця щодо російських паспортів в окупації

Заслужена юристка України Марина Ставнійчук. Фото: СвободаUA/Aleksandr Goncharov

Українці, які перебувають на окупованих територіях, можуть отримувати російське громадянство. Це припустимо в умовах виживання у тій ситуації, яка склалася на частині території України.

Про це заслужена юристка України Марина Ставнійчук заявила у ефірі “Вечір.LIVE”.

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Коментуючи ситуацію із примусовим отриманням російського громадянства українцями на окупованих територіях, Марина Ставнійчук підтримала позицію омбудсмена Дмитра Лубінця.

Вона наголосила, що для виживання, для збереження життя в умовах окупації українці можуть отримувати російські паспорти.

Після деокупації влада має розібратися із тим, хто зробив це для виживання, а хто справді здійснював колаборантську діяльність.

Критика Верещук

Щодо позиції очільниці Мінреінтеграції Ірини Верещук, яка була проти такої практики, Ставнійчук заявила, що Верещук, на її думку, є некваліфікованим політиком і чиновником.

А її, очільниці Мінреінтеграції, патріотичні заяви насправді не є патріотичними заявами.

Нагадаємо, що 1 травня Ірина Верещук прокоментувала указ Володимира Путіна про депортацію з окупованих територій усіх українців, які не хочуть отримувати російське громадянство.

За її словами, якщо окупанти планують депортувати з ТОТ українців, які не хочуть брати російські паспорти, то немає проблем.

Також Верещук нагадала українцям, які перебувають на окупованій території, що їм не варто отримувати громадянство країни-агресора.

Омбудсмен Дмитро Лубінець розкритикував таку позицію Верещук.