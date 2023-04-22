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Стивен Кинг заявил, чтобы его платную галочку в Twitter Маск отдал на благотворительность Украины

22 апреля 2023 18:16
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Стивен Кинг заявил, чтобы его платную галочку в Twitter Маск отдал на благотворительность Украины
Американский писатель Стивен Кинг. Фото: M. Hitij
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Сегодня, 22 апреля, Стивен Кинг написал на своей странице в Twitter обращение к владельцу платформы. Он предложил Маску совершить благотворительные пожертвования в поддержку Украины.

Об этом сообщает в соцсети Стивен Кинг.

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"Я думаю, что Илон Маск должен отдать мою синюю галочку на благотворительность. Я рекомендую Фонд Сергея Притулы, который помогает спасать жизнь в Украине. Это всего 8 долларов, поэтому, возможно, господин Маск мог бы добавить немного больше", — заявил Кинг.

Стивен Кинг
Публикация Стивена Кинга в Twitter. Фото: скриншот из соцсети

После того как Twitter сделал платную синюю галочку верификации, Кинг написал, что имеет верификацию, хоть и не просил ее. Илон Маск намекнул, что именно он и оплатил верификацию Стивена Кинга.

Напомним, что российская пропагандистка Симоньян поблагодарила владельца Twitter Илона Маску. Соцсеть убрала с аккаунтов метку "СМИ, финансируемые государством".

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