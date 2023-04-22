Стивен Кинг заявил, чтобы его платную галочку в Twitter Маск отдал на благотворительность Украины
Сегодня, 22 апреля, Стивен Кинг написал на своей странице в Twitter обращение к владельцу платформы. Он предложил Маску совершить благотворительные пожертвования в поддержку Украины.
Об этом сообщает в соцсети Стивен Кинг.
Стивен Кинг жертвует свою галочку в Twitter
"Я думаю, что Илон Маск должен отдать мою синюю галочку на благотворительность. Я рекомендую Фонд Сергея Притулы, который помогает спасать жизнь в Украине. Это всего 8 долларов, поэтому, возможно, господин Маск мог бы добавить немного больше", — заявил Кинг.
После того как Twitter сделал платную синюю галочку верификации, Кинг написал, что имеет верификацию, хоть и не просил ее. Илон Маск намекнул, что именно он и оплатил верификацию Стивена Кинга.
Напомним, что российская пропагандистка Симоньян поблагодарила владельца Twitter Илона Маску. Соцсеть убрала с аккаунтов метку "СМИ, финансируемые государством".